Rusya, Rodriguez'in Geçici Başkanlığını Destekledi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu askeri müdahale ile alıkoymasının ardından Delcy Rodriguez'in geçici devlet başkanlığını üstlenerek dış tehditlere karşı kararlılık gösterdiği açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rodriguez'in Venezuela'da geçici devlet başkanı görevini devralması değerlendirildi.

Söz konusu adımın Venezuela yasaları doğrultusunda atıldığına işaret edilen açıklamada, "Bu adım, hükümetin dışarıdan gelen yeni sömürgeci tehditler ve silahlı saldırılar karşısında iktidar yapısını korumak, anayasal kriz tehlikelerini önlemek ve Venezuela'nın barışçıl ve istikrarlı bir şekilde gelişmesi için gerekli koşulları yaratmak konusunda kararlı olduğunu göstermektedir." denildi.

Rusya'nın, Venezuela resmi makamlarının devlet egemenliğini ve ulusal çıkarlarını korumak için gösterdiği çabaları memnuniyetle karşıladığının vurgulandığı açıklamada, "Rusya'nın Venezuela halkı ve hükümetiyle olan sarsılmaz dayanışmasını yeniden teyit ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Rodriguez'e görevinde başarı dilenirken, Rusya'nın Venezuela'ya verdiği desteği sürdüreceği kaydedildi.

Venezuela'nın dış müdahelesiz, kendi kaderini belirleme hakkına sahip olduğuna işaret edilen açıklamada, "Mevcut durumun yatıştırılması ve sorunların, yapıcı diyalog ve uluslararası hukuk normlarına, özellikle de BM Şartı'na saygı gösterilerek çözülmesini savunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Rodriguez, 2017'den bu yana Venezuela Devlet Başkan Yardımcısıydı

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu alıkoymasının ardından Maduro'nun yardımcısı Delcy Rodriguez, Meclis'te yemin ederek Geçici Devlet Başkanı olmuştu.

Venezuela Yüksek Mahkemesi (TSJ), Maduro'nun yokluğu sebebiyle Rodriguez'in, idari sürekliliği ve ulusun bütüncül savunmasını güvence altına almak amacıyla Venezuela Devlet Başkanlığı makamına ait tüm yetki, görev ve sorumlulukları geçici olarak üstlenmesi kararı almıştı.

Venezuela ordusu da TSJ'nin kararı uyarınca Rodriguez'in Geçici Devlet Başkanı görevini üstlenmesini desteklemişti.

Solcu bir aileden gelen ve ülkede Hugo Chavez döneminden bu yana çeşitli görevlerde bulunan 57 yaşındaki Delcy Rodriguez, 2017'den bu yana Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.