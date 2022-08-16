Rusya: Ukrayna'da toplam 3 bin 307 obüs ve havan topu yok ettik - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya: Ukrayna'da toplam 3 bin 307 obüs ve havan topu yok ettik

16.08.2022 15:36
Rusya: Ukrayna'da toplam 3 bin 307 obüs ve havan topu yok ettik

Rusya Savunma Bakanlığı, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 3 bin 307 obüs ve havan topunun imha edildiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 3 bin 307 obüs ve havan topunun imha edildiğini bildirdi.

Konaşenkov, Rus askeri güçlerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki eylemleri konusunda bilgi paylaştı.

Herson bölgesinde Ukrayna ordusunun 46. Hava Aracı Tugayı'nın pozisyonlarına yönelik yüksek hassasiyetli silahla düzenlenen saldırıda 20'den fazla askerin etkisiz hale getirildiği, yaklaşık 30 askerin yaralandığını ifade eden Konaşenkov, Donetsk bölgesinde 72. Motorlu Piyade Tugayı'na ait 50'den fazla asker ile 6 askeri teçhizatın yok edildiğini ileri sürdü.

Konaşenkov, Donetsk bölgesindeki Bahmut kentinin yakınlarında 50'den fazla Fransız yapımı "EMP F2" tanksavar mayının tespit edildiğini aktararak, söz konusu mayınların etkisiz hale getirilmesinin imkansız olduğunu ve bunun Cenevre Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu savundu.

Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam ettiğini belirten Konaşenkov, Ukrayna güçlerine ait 7 yönetim merkezi, hava savunma sisteminin radar istasyonu ile yakıt deposunun imha edildiğini söyledi.

Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait 2 insansız hava aracının vurulduğu bilgisini vererek, "Ukrayna'da bugüne kadar 267 uçak, 148 helikopter, 1743 insansız hava aracı, 365 hava savunma füze sistemi, 4 bin 328 tank ve zırhlı araç, 799 çok namlulu roketatar, 3 bin 307 obüs ve havan topu ve 4 bin 902 özel askeri araç yok edildi." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Donetsk'te mahkeme 5 yabancıyı daha paralı asker olmakla suçladı Donetsk'te mahkeme 5 yabancıyı daha paralı asker olmakla suçladı Ukrayna: Rusya, Donetsk bölgesini yoğun bir şekilde vurmaya devam ediyor Ukrayna: Rusya, Donetsk bölgesini yoğun bir şekilde vurmaya devam ediyor
Kaynak: AA

Ukrayna, Donetsk, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya: Ukrayna'da toplam 3 bin 307 obüs ve havan topu yok ettik - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:28 Vatan Partisi'nden resmi açıklama: Doğu Perinçek, Suriye'ye giderek Beşar Esad ile gayri resmi olarak görüşecek
15:27 TFF'ye çıkarma yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den hakemler hakkında çarpıcı sözler: Hangisi doğru?
15:32 Hakan Taşıyan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan vefası Twitter'da gündem oldu
15:30 Vali yardımcılığı ve kaymakamlık yapan FETÖ firarisi bağ evinde yakalandı
15:07 Dün iptal edilen motorin zammı bugün yapılıyor! Litresi 24 lirayı geçecek
14:46 Terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin havan saldırısında şehit olan uzman çavuş hakkında yürek yakan gerçek ortaya çıktı
14:44 Tarım Kredi, indirime giren ürünler ile fiyatlarını sosyal medyadan tek tek paylaştı
14:43 Trabzonspor genç yıldızı Ahmetcan Kaplan, Hollanda devi Ajax'a transfer oldu
14:24 Süper Lig'de 2. hafta müsabakalarının ardından şampiyonluk oranları değişti
14:17 Bir döneme damga vuran Avrupa Yakası'nın Gaffur'u yaşlandı! İşte Peker Açıkalın'ın son hali
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 15:49:55. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya: Ukrayna'da toplam 3 bin 307 obüs ve havan topu yok ettik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement