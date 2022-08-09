Rusya: Ukrayna'da ABD yapımı 300'ü aşkın HIMARS füzesi imha ettik - Son Dakika
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Rusya: Ukrayna'da ABD yapımı 300'ü aşkın HIMARS füzesi imha ettik

09.08.2022 14:45
Rusya: Ukrayna'da ABD yapımı 300'ü aşkın HIMARS füzesi imha ettik

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Çerkası bölgesinde ABD yapımı 300'den fazla HIMARS çok namlulu roketatar füzesinin yok edildiğini söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Çerkası bölgesinde ABD yapımı 300'den fazla HIMARS çok namlulu roketatar füzesinin yok edildiğini söyledi.

Konaşenkov, Rus askeri güçlerinin, Rusya-Ukrayna savaşındaki eylemleri konusunda bilgi paylaştı.

Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam ettiğini belirten Konaşenkov, "Çerkası bölgesindeki Uman yerleşim biriminin yakınlarında bulunan mühimmat deposu deniz bazlı uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla vuruldu. ABD yapımı 300'den fazla HIMARS çok namlulu roketatar füzesi ve 'M777' obüs sistemi için büyük miktarda mühimmat imha edildi." dedi.

2. Mekanize Taburu'nun, 340'tan fazla askerinin etkisiz hale getirilmesiyle savaşma kabiliyetini yitirdiğini ifade eden Konaşenkov, son 24 saatte 2 yönetim merkezi ile 3 mühimmat deposunun yok edildiğini aktardı.

Ayrıca Vinnıtsya bölgesinde Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait yerin altında bulunan yönetim merkezinin, havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle imha edildiğini kaydeden Konaşenkov, son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait "Mig-29" savaş tipi uçağı ile 3 insansız hava aracının vurulduğunu ve 17 HIMARS füzesinin ele geçirildiğini söyledi.

Konaşenkov, "Ukrayna'da bugüne kadar 264 uçak, 145 helikopter, 1711 insansız hava aracı, 363 hava savunma füze sistemi, 4 bin 278 tank ve zırhlı araç, 794 çok namlulu roketatar, 3 bin 284 obüs ve havan topu ve 4 bin 785 özel askeri araç yok edildi." diye konuştu.

"Ukrayna'da yabancı paralı savaşçı sayısı düştü"

Ukrayna'da yabancı paralı savaşçı sayısının azaldığını belirten Konaşenkov, "Ukrayna'da yaklaşık 1 ay içinde yabancı paralı savaşçı sayısı, 2 bin 741'den 2 bin 192'ye düştü." dedi.

Öte yandan, birkaç hafta içinde 81'i Gürcistanlı olmak üzere 175 yabancı paralı savaşçının Ukrayna'ya geldiğini ifade eden Konaşenkov, 389 militanın Ukrayna topraklarını terk ettiği bilgisini paylaştı.

Konaşenkov, " Polonya, paralı savaşçıların kayıp oranı konusunda birinci. Bunlardan 99'u yok edildi, 146'sı ise ülkeyi terk etti. Ayrıca son 4 hafta içince 36 Kanadalı, 33 Romanyalı, 21 Amerikalı militan yok edildi." ifadelerini kullandı.

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Muhammed Ali Acarzade gözünü ABD'ye dikti Muhammed Ali Acarzade gözünü ABD'ye dikti Rusya: Ukrayna'da ABD yapımı 19 HIMARS füzesini havada vurduk Rusya: Ukrayna'da ABD yapımı 19 HIMARS füzesini havada vurduk
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya: Ukrayna'da ABD yapımı 300'ü aşkın HIMARS füzesi imha ettik - Son Dakika

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