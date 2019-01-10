Rusya Savunma Bakanlığından İdlib Açıklaması
1 saat önce
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından Suriye'nin İdlib kenti için yapılan açıklamada, Rusya'nın varlığına tehdit oluşturan unsurlar için gereğinin yapılacağı bildirildi.
Rusya
Savunma Bakanlığı tarafından Suriye
'nin İdlib
kenti için yapılan açıklamada, Rusya'nın varlığına tehdit oluşturan unsurlar için gereğinin yapılacağı bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İdlib, Suriye'nin en önemli terör üslerinden biri haline gelmiştir. Rusya, varlığına tehdit oluşturmaya başlayan bu konuda gerekli adımları atacaktır" ifadeleri kullanıldı. - MOSKOVA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:15 Kaynak: İHA
ABD Dışişleri Bakanı'ndan Kafaları Karıştıran Suriye Açıklaması
Ünal Karaman Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşen CHP'nin İstanbul Adayı İmamoğlu'ndan İlk Açıklama: Oyunu İstedim
40 Yıldır Mağarada Yaşayan Adamın Cumhurbaşkanı Erdoğan Sözleri Güldürdü: Başbakan Kim Oldu?