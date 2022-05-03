Rusya-Ukrayna Çatışması Nedeniyle Tahliyeler Sürüyor - Son Dakika
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Rusya-Ukrayna Çatışması Nedeniyle Tahliyeler Sürüyor

03.05.2022 17:02
Rusya-Ukrayna Çatışması Nedeniyle Tahliyeler Sürüyor

DONETSK, 3 Mayıs (Xinhua) -- Hem Rus hem de Ukraynalı askerler, Ukrayna'nın kuşatma altındaki Mariupol kentinden 100'den fazla kişinin tahliye edildiğini belirtiyor, ancak kesin sayı ve diğer detaylar konusunda iki taraftan farklı bilgiler geliyor.

DONETSK, 3 Mayıs (Xinhua) -- Hem Rus hem de Ukraynalı askerler, Ukrayna'nın kuşatma altındaki Mariupol kentinden 100'den fazla kişinin tahliye edildiğini belirtiyor, ancak kesin sayı ve diğer detaylar konusunda iki taraftan farklı bilgiler geliyor.

Rusya-Ukrayna Çatışması Nedeniyle Tahliyeler Sürüyor

Mariupol'daki Azovstal fabrikasından ve bitişik evlerden tahliye edilen insanlar, Donetsk'in Bezimenne köyünde bulunan geçici konaklama merkezine varıyor, 1 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Victor/Xinhua)

Rusya-Ukrayna Çatışması Nedeniyle Tahliyeler Sürüyor

Mariupol'daki Azovstal fabrikasından ve bitişik evlerden tahliye edilen insanlar, Donetsk'in Bezimenne köyünde bulunan geçici konaklama merkezine varıyor, 1 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Victor/Xinhua)

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Mariupol, Ukrayna, Mayıs, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Rusya-Ukrayna Çatışması Nedeniyle Tahliyeler Sürüyor - Son Dakika


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