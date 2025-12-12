Adım adım ilerliyorlar! 8 yerleşim yerini ele geçirdiler - Son Dakika
Adım adım ilerliyorlar! 8 yerleşim yerini ele geçirdiler

Adım adım ilerliyorlar! 8 yerleşim yerini ele geçirdiler
12.12.2025 20:57
Rusya Savunma Bakanlığı, 6-12 Aralık tarihleri arasında Harkiv, Dnipropetrovsk, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde 8 yerleşim birimini ele geçirdiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, bir haftada Ukrayna'daki Harkiv, Dnipropetrovsk, Zaporijya ve Donetsk bölgelerindeki 8 yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan Rusya Silahlı Kuvvetlerinin 6-12 Aralık'ta Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

8 YERLEŞİM YERİ EL DEĞİŞTİRDİ

Son bir haftada Ukrayna'da 8 yerleşim yerinin Rus ordusunca ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, "Harkiv bölgesindeki Liman, Kurilovka, Kuçerovka, Dnipropetrovsk bölgesindeki Ostapovskoye, Zaporijya bölgesindeki Novodanilovka, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Rovnoye, Seversk ve Çervonoye yerleşim birimleri kurtarıldı." ifadesine yer verildi.

BİLANÇOYU DA AÇIKLADILAR

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 669 uçak, 283 helikopter, 102 binin üzerinde İHA, 639 hava savunma füze sistemi, 26 bin 506 tank ve zırhlı araç, 1630 çok namlulu roketatar, 31 bin 875 fazla obüs ve havan topu ile 49 bine yakın özel askeri aracın imha edildiği belirtildi.

Kaynak: AA
