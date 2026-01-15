Rusya, Ukrayna'da 8 Yerleşim Birimini Ele Geçirdi - Son Dakika
Rusya, Ukrayna'da 8 Yerleşim Birimini Ele Geçirdi

15.01.2026 10:21
Gerasimov, Ukrayna'da 300 km²'den fazla alan kontrol altına alındığını açıkladı.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, iki haftada Ukrayna'da 8 yerleşim birimini ele geçirdiklerini belirterek, "300 kilometrekareden fazla alan kontrolümüze geçti." dedi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Gerasimov, merkez askeri grubunun yönetim merkezini ziyaret etti.

Ukrayna cephesinde Dnipropetrovsk yönündeki çatışmalara katılan birlikleri denetleyen Gerasimov'a birlik komutanları, cephedeki durumla ilgili bilgi verdi.

Gerasimov, yaptığı konuşmada, Rus güçlerinin, cephenin tüm yönlerinde ilerleme kaydettiğini dile getirerek, "Ocak ayının iki haftasında 8 yerleşim birimi kurtarıldı. 300 kilometrekareden fazla alan kontrolümüze geçti." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın Sumi ve Harkiv bölgelerinde güvenlik bölgesini genişletmeye, Kupyansk yönünde Oskol Nehri'nin doğusundaki toprakları Ukraynalı askerlerden arındırmaya devam ettiklerini kaydeden Gerasimov, Kupyansk-Uzlovoy yerleşim yerinin ele geçirilmek üzere olduğunu söyledi.

Gerasimov, Harkiv bölgesindeki Kupyansk kentinin daha önce Rus ordusunca ele geçirildiğini anımsatarak, "Ukrayna askerleri, Kupyansk'ta bayrak dikerek varlıklarını göstermeye çalıştı ancak bu eylemler engellendi." şeklinde konuştu.

Batı askeri grubuna bağlı birliklerin Krasnolimansk yönünde ilerlemeye devam ettiğini anlatan Gerasimov, şu ifadeleri kullandı:

"Güney askeri grubu birlikleri, Seversk kentini kurtararak Slavyansk şehrine doğru ilerliyor. Konstantinovka'da çatışmalar sürüyor. Doğu grubu birlikleri, Zaporijya bölgesinde ilerliyor ve Dnipropetrovsk bölgesinde güvenlik alanını genişletiyor. Dnepr grubuna bağlı askerler de Zaporijya şehrine doğru ilerliyor. Merkez grubu birlikleri ise Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin kurtarılması sürecine devam ediyor."

Genelkurmay Başkanı Gerasimov, birlikleri "başarılarından" dolayı tebrik ederek bazı talimatlar verdi.

Kaynak: AA

