Rusya: Ukrayna'da ABD üretimi 2 HIMARS füze sistemi imha edildi - Son Dakika
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Rusya: Ukrayna'da ABD üretimi 2 HIMARS füze sistemi imha edildi

06.07.2022 13:39
Rusya: Ukrayna'da ABD üretimi 2 HIMARS füze sistemi imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da ABD'nin ürettiği 2 Yüksek Performanslı Topçu Roket Sisteminin (HIMARS) havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle imha edildiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da ABD'nin ürettiği 2 Yüksek Performanslı Topçu Roket Sisteminin (HIMARS) havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle imha edildiğini bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta, Rus ordusunun eylemleri konusunda başkent Moskova'da bilgi paylaşımında bulundu.

Rus güçlerinin Ukrayna'da askeri unsurlara yönelik saldırılara devam ettiğini belirten Konaşenkov, Harkiv kentinde bulunan Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 92. Mekanize Tugayının yaklaşık 100 asker ve 4 askeri teçhizatının yok edildiğini aktardı.

Konaşenkov, " Donetsk'ın Malotaranivka yerleşim biriminin bulunduğu bölgede ABD üretimli 2 Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) ve bu sistemler için 2 mühimmat deposu havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle imha edildi. Ayrıca, Mıkolayiv bölgesinde 'S-300' hava savunma sisteminin radar istasyonu ile yabancı paralı savaşçıların geçici olarak konuşlandığı merkez yüksek hassasiyetli silahla yok edildi." dedi.

Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 6 yönetim merkezi, 6 mühimmat ve silah deposu, "Uragan" ve "Grad" çok namlulu roketatarların vurulduğunu kaydeden Konaşenkov, Ukrayna'nın "Su-25" tipi savaş uçağı, "Mi-8" ve 2 "Mi-24" tipi helikopter ile 11 insansız hava aracının düşürüldüğü bilgisini paylaştı.

Ukrayna güçlerine ait 9 "Toçka-U" balistik füze ve 8 çok namlulu roketatarın ele geçirildiğini bildiren Konaşenkov, "Ukrayna'da bugüne kadar 232 uçak, 137 helikopter, 1462 insansız hava aracı, 353 hava savunma füze sistemi, 3 bin 915 tank ve zırhlı araç, 720 çok namlulu roketatar, 3 bin 96 obüs ve havan topu ile 4 bin 43 özel askeri araç imha edildi." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya: Ukrayna'da ABD üretimi 2 HIMARS füze sistemi imha edildi - Son Dakika

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