Rusya'nın ilerleyişi sürüyor! Ukrayna'da 2 köyü ele geçirdiler
Rusya'nın ilerleyişi sürüyor! Ukrayna'da 2 köyü ele geçirdiler

07.12.2025 17:29
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkov bölgesindeki Kucherovka ve Donetsk bölgesindeki Rivne köylerinin kontrolünü aldıklarını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'nın Harkov bölgesindeki Kucherovka köyü ile Donetsk bölgesindeki Rivne köyünün kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.

Rusya, ABD öncülüğündeki barış görüşmelerinin gölgesinde Ukrayna topraklarındaki operasyonlarını sürdürüyor.

İKİ KÖYÜ ELE GEÇİRDİLER

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın Harkov bölgesinde yer alan Kucherovka köyü ile Donetsk bölgesindeki Rivne köyünün kontrolünü ele geçirdiği bildirildi.

Açıklamada, "Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Harkov bölgesindeki Kucherovka'nın ele geçirilmesi nedeniyle askeri personeli tebrik etti" denildi.

SAVUNMA BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Açıklamaya göre Belousov, "Özel askeri operasyon sırasında alayların mensupları, muharebe görevlerini başarıyla yerine getirerek, düşman birliklerini etkisiz hale getirdi ve düşmanı işgal edilen hatlardan geri püskürterek cesaret ve kahramanlık gösterdi. Ulusal çıkarlarımız için mücadelede hayatlarını feda eden savaşçıların isimleri, vatanlarına olan sınırsız sevgilerinin her zaman bir örneği olacaktır" dedi.

Bakanlık açıklamasında, "Belousov, askerleri muharebe görevlerini başarıyla tamamladıkları için tebrik etti ve onların direncinin, kararlılığının ve profesyonelliğinin ülkenin sınırlarının güvenliğini sağlayacağına olan güvenini dile getirdi" ifadeleri yer aldı.

