Rusya-Ukrayna Esir Takası: 314 Kişi Eve Döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Rusya-Ukrayna Esir Takası: 314 Kişi Eve Döndü

Rusya-Ukrayna Esir Takası: 314 Kişi Eve Döndü
05.02.2026 17:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ve BAE arabuluculuğunda gerçekleşen esir takasında 314 kişi ülkelerine geri döndü.

RUSYA ile Ukrayna arasında ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) arabuluculuğunda gerçekleşen esir takasında, her iki taraftan toplam 314 kişi ülkelerine geri döndü.

Rusya ve Ukrayna arasında 5 aydır duraksayan esir takası süreci, ABD ve BAE'nin arabuluculuk çabalarıyla yeniden başladı. Gerçekleştirilen esir takasıyla Ukrayna tarafı 157, Rusya tarafı ise 157 vatandaşını geri aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, esir takasının ardından yaptığı paylaşımda, "İnsanlarımızı, 157 Ukraynalıyı evlerine getiriyoruz" dedi.

Zelenskiy, serbest kalanların Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Ulusal Muhafızlar ve Sınır Muhafızları'ndan oluştuğunu belirterek, "Aralarında erler, çavuşlar ve subaylar var. Savunucularımızın yanı sıra siviller de geri dönüyor. Çoğu 2022'den beri esaret altındaydı" ifadelerini kullandı. Takasın gerçekleşmesi için çalışan herkese teşekkür eden Zelenskiy, "Savaşçılarımızın kararlılığı olmasaydı bu tür takaslar imkansız olurdu. Herkesi geri getirene kadar çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Rusya Savunma Bakanlığı da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kiev rejimi tarafından kontrol edilen topraklardan 157 Rus askeri geri getirildi. Karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne mensup 157 savaş esiri teslim edildi" bilgisini paylaştı. Açıklamada ayrıca, Kursk bölgesinden olan ve Ukrayna tarafından yasa dışı olarak tutulduğu belirtilen 3 Rus sivilin de bu süreçte iade edildiği ve evlerine ulaştırılacağı kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, serbest bırakılan Rus askerlerinin şu anda Belarus topraklarında olduğunu, burada kendilerine gerekli psikolojik ve tıbbi yardımın sağlandığını duyurdu. Askerlerin, tedavi ve rehabilitasyon süreçleri için Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumlarına nakledilmek üzere Rusya'ya getirileceği belirtildi.

Açıklamada, Rus askerlerinin esaretten dönüşünde Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD'nin insani yardım çabalarına dikkat çekildi.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Diplomasi, Orta Doğu, Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya-Ukrayna Esir Takası: 314 Kişi Eve Döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı
ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli
Dünya basını, Kante’nin Fenerbahçe’ye transferini konuşuyor Dünya basını, Kante'nin Fenerbahçe'ye transferini konuşuyor
Galatasaray kupada 3’te 3 yaptı Galatasaray kupada 3'te 3 yaptı
Polis memuru eşine kurşun yağdırdı, çocuklarının anlattıkları kan dondurdu Polis memuru eşine kurşun yağdırdı, çocuklarının anlattıkları kan dondurdu
Fenerbahçe ile birlikte Türkiye’nin namağlup iki takımından biri oldular Fenerbahçe ile birlikte Türkiye'nin namağlup iki takımından biri oldular

19:12
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı
19:09
Yonca Evcimik’in Tarkan’la ilgili sözleri kavga çıkaracak
Yonca Evcimik'in Tarkan'la ilgili sözleri kavga çıkaracak
19:03
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan “Epstein“ yorumu: Bu bir insanlık meselesi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan "Epstein" yorumu: Bu bir insanlık meselesi
18:55
Cagliari’den Semih Kılıçsoy kararı
Cagliari'den Semih Kılıçsoy kararı
17:21
Dendias’tan tarihi Türkiye itirafı ABD’ye çağrısı ise skandal
Dendias'tan tarihi Türkiye itirafı! ABD'ye çağrısı ise skandal
17:14
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 19:25:22. #7.11#
SON DAKİKA: Rusya-Ukrayna Esir Takası: 314 Kişi Eve Döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.