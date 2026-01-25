Rusya, Ukrayna'nın Enerji Tesislerini Hedef Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Rusya, Ukrayna'nın Enerji Tesislerini Hedef Aldı

25.01.2026 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya, Ukrayna'nın askeri-sanayi tesislerine saldırı düzenleyerek birçok hedefi vurdu.

MOSKOVA/KİEV, 25 Ocak (Xinhua) -- Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saat içinde Ukrayna'nın askeri-sanayi kompleksine hizmet veren enerji tesisleri ile askeri konuşlanma alanlarına yönelik saldırılar düzenlediklerini duyurdu.

Bakanlık cumartesi günü yaptığı açıklamada Rus uzun menzilli hassas füzeleri ve silahlı insansız hava araçlarının, Ukrayna'nın askeri-sanayi kompleksine enerji sağlayan tesisleri ve bir İHA üretim merkezini vurduğunu belirtti.

Açıklamaya göre Rusya'nın operasyonel-taktik hava unsurları ile füze ve topçu birlikleri toplam 157 hedefi vurdu. Hedefler arasında Ukrayna'ya ait uzun menzilli İHA depolama tesisleri, operatör eğitim merkezleri ile Ukrayna ordusu ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları da yer alıyor.

Hava savunma sistemlerinin ise ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar sistemlerinden ateşlenen dört roketi ve 137 sabit kanatlı insansız hava aracını etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dört bölgeyi hedef alan Rus saldırılarında en az bir kişinin hayatını kaybettiğini ve onlarca kişinin yaralandığını bildirdi.

Zelenskiy, Telegram üzerinden cumartesi günü yaptığı açıklamada, başkent Kiev ve çevresindeki bölgeye yönelik saldırıların öncelikle enerji altyapısını hedef aldığını belirtti.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko ise saldırılar nedeniyle kentte yaklaşık 6.000 dairenin ısınmasız kaldığını ve bazı bölgelerde su kesintileri yaşandığını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Güvenlik, Politika, Ukrayna, Enerji, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya, Ukrayna'nın Enerji Tesislerini Hedef Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmi açıklamanın eli kulağında Youssef En-Nesyri’nin yeni adresi Resmi açıklamanın eli kulağında! Youssef En-Nesyri'nin yeni adresi
Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray’da olsa kırmızı çıkar mı Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray'da olsa kırmızı çıkar mı?
5.1’lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan’dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin 5.1'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin
Arz sıkıştı, talep patladı Gümüş tarihi rekoru kırdı Arz sıkıştı, talep patladı! Gümüş tarihi rekoru kırdı
Düğünlerde bir devir kapanıyor Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı Düğünlerde bir devir kapanıyor! Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı

11:51
İstanbul’daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi
11:21
Erdoğan talimat verdi Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti
Erdoğan talimat verdi! Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti
10:46
Tiyatronun duayeni Haldun Dormen’e veda Vasiyeti yerine getiriliyor
Tiyatronun duayeni Haldun Dormen'e veda! Vasiyeti yerine getiriliyor
10:25
Görüntüler ortaya çıktı Başı kesik kadın cesedini çöpe böyle bırakmışlar
Görüntüler ortaya çıktı! Başı kesik kadın cesedini çöpe böyle bırakmışlar
09:59
Yenge vahşetinde yeni görüntüler Her şey 4 dakikada oldu
Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu
09:57
Nişan töreninde taciz iddiası Ortalık savaş alanına döndü
Nişan töreninde taciz iddiası! Ortalık savaş alanına döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 13:14:25. #7.11#
SON DAKİKA: Rusya, Ukrayna'nın Enerji Tesislerini Hedef Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.