Rusya, Ukrayna'nın Enerji Tesislerini Hedef Aldı

MOSKOVA/KİEV, 25 Ocak (Xinhua) -- Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saat içinde Ukrayna'nın askeri-sanayi kompleksine hizmet veren enerji tesisleri ile askeri konuşlanma alanlarına yönelik saldırılar düzenlediklerini duyurdu.

Bakanlık cumartesi günü yaptığı açıklamada Rus uzun menzilli hassas füzeleri ve silahlı insansız hava araçlarının, Ukrayna'nın askeri-sanayi kompleksine enerji sağlayan tesisleri ve bir İHA üretim merkezini vurduğunu belirtti.

Açıklamaya göre Rusya'nın operasyonel-taktik hava unsurları ile füze ve topçu birlikleri toplam 157 hedefi vurdu. Hedefler arasında Ukrayna'ya ait uzun menzilli İHA depolama tesisleri, operatör eğitim merkezleri ile Ukrayna ordusu ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları da yer alıyor.

Hava savunma sistemlerinin ise ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar sistemlerinden ateşlenen dört roketi ve 137 sabit kanatlı insansız hava aracını etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dört bölgeyi hedef alan Rus saldırılarında en az bir kişinin hayatını kaybettiğini ve onlarca kişinin yaralandığını bildirdi.

Zelenskiy, Telegram üzerinden cumartesi günü yaptığı açıklamada, başkent Kiev ve çevresindeki bölgeye yönelik saldırıların öncelikle enerji altyapısını hedef aldığını belirtti.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko ise saldırılar nedeniyle kentte yaklaşık 6.000 dairenin ısınmasız kaldığını ve bazı bölgelerde su kesintileri yaşandığını ifade etti.