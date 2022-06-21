Rusya: Ukrayna ordusunun Yılan Adası'na operasyonu püskürtüldü

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusunun Karadeniz'deki Yılan Adası'nı almak için operasyon düzenlediğini ancak Rus ordusunun saldırıyı püskürttüğünü bildirdi.

Konaşenkov, Ukrayna'daki savaşta Rus ordusunun eylemlerine ilişkin yaptığı açıklamada, Yılan Adası üzerindeki çatışmalara ilişkin bilgi verdi.

Dün saat 05.00 sularında Kiev yönetiminin, Yılan Adası'nı Rus askerlerinden almak için girişimde bulunduğunu belirten Konaşenkov, Ukrayna ordusunun havadan ve topçu saldırıları yapmayı ardından da çıkarma yaparak Ada'yı alacak şekilde operasyon planladığını ifade etti.

Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'nın Ada'ya yönelik saldırılarını püskürttüğünü anlatarak, bunun ardından Ukrayna askeri birliklerinin Ada'ya çıkarma yapmaktan vazgeçtiğini dile getirdi.

Ukrayna'nın bu girişiminin ardından Karadeniz'in kuzeybatı kesimindeki Rus doğal gaz üretim altyapısına yönelik saldırı gerçekleştirdiğini aktaran Konaşenkov, saat 08.00 sonrasında Kırım-1 ve BK-1 doğal gaz üretim platformlarının vurulduğunu bildirdi.

Konaşenkov, saldırı sonrasında BK-1 platformunda yangın çıktığı bilgisini paylaştı.

Ukrayna'daki askeri tesisleri vurmaya devam ettiklerini belirten Konaşenkov, Harkiv bölgesinde Mazanovka yerleşim birimi yakınında Ukrayna hava kuvvetlerine ait Su-25 savaş uçağını düşürdüklerini söyledi.

Konaşenkov, "Ukrayna'ya ait bugüne kadar 209 uçak, 132 helikopter, 1292 insansız hava aracı, 348 hava savunma füze sistemi, 3 bin 709 tank ve zırhlı araç, 580 çok namlulu roketatar, 2 bin 65 obüs ve havan topu, 3 bin 760 özel askeri araç yok edildi." ifadesini kullandı.