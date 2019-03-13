Son Dakika Haberleri: Rusya ve Çin, İki Nükleer Santral İçin Yürütme Sözleşmeleri İmzaladı

Rusya ve Çin, İki Nükleer Santral İçin Yürütme Sözleşmeleri İmzaladı

31 dakika önce

Rusya ve Çin, Tianwan NGS ve Xudabao NGS'nin inşaatı için yürütme sözleşmeleri imzaladı.

Rusya ve Çin, İki Nükleer Santral İçin Yürütme Sözleşmeleri İmzaladı, System.String[]
Rusya ve Çin, Tianwan NGS ve Xudabao NGS'nin inşaatı için yürütme sözleşmeleri imzaladı.

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS'yi inşa etmeye devam eden Rus Atom Enerjisi Kurumu ROSATOM, Çin Ulusal Nükleer Şirketi ile iki ayrı nükleer güç santrali kapsamında iki sözleşmeye imza attı. Çin'in başkenti Pekin'de 7 Mart'ta, ROSATOM'un Mühendislik Bölümü ASE ile Çin Ulusal Nükleer Şirketi (CNNC), Tianwan NGS'nin 7'inci ve 8'inci üniteleri için genel bir sözleşme, Xudabao NGS'nin 3'üncü ve 4'üncü üniteleri için ise teknik proje sözleşmesi imzaladı.

Bu sözleşmelerin hazırlanması, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin Halk Cumhuriyeti'ni ziyareti sırasında imzalanan stratejik anlaşma paketine uyumlu olarak yapıldı. Bu anlaşma paketi, önümüzdeki 10 yıl boyunca Rusya ile Çin arasında nükleer endüstri alanındaki işbirliğini geliştirmek için ana hatları belirleyecek. Tören, 8 Haziran 2018 tarihinde Pekin'de gerçekleştirilmişti. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:24 Kaynak: İHA

Pekin, Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emekliye Müjde! Ek Ödeme Tutarı 42 ile 315 Lira Arasında Artacak Bankalar Dosya Masrafı Üzerinden Aldığı Faizi Geri Ödeyecek

Rekabet Kurumu, Google Hakkında Soruşturma Başlattı Yasak Aşkta Korkunç Son! Sevgilisi, Genç Kadını Boğarak Öldürüp Kanala Attı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 12:55:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya ve Çin, İki Nükleer Santral İçin Yürütme Sözleşmeleri İmzaladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]