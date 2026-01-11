Rusya ve Venezuela İşbirliği Sürüyor - Son Dakika
Rusya ve Venezuela İşbirliği Sürüyor

11.01.2026 13:05
Rusya, Venezuela'nın taleplerine destek vererek stratejik ortaklıklarını sürdürecek.

VLADİVOSTOK, 11 Ocak (Xinhua) -- Rusya'nın Karakas Büyükelçisi Sergey Melik-Bagdasarov, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile cumartesi günü yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Rusya ve Venezuela'nın stratejik ortaklık ve işbirliğini sürdürdüğünü söyledi.

Büyükelçi, RIA Novosti'ye yaptığı açıklamada, Moskova'nın Venezuela halkına destek verip dayanışma içinde olduğunu belirterek, Rusya ile Venezuela arasındaki Stratejik Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması'nın ikili ilişkilerin gelişimi için yol gösterici çerçeve olmaya devam ettiğini ifade etti.

Bagdasarov, ABD'nin 3 Ocak'taki silahlı operasyonunda yakalanıp ABD'ye götürülen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin derhal serbest bırakılması yönündeki Karakas'ın taleplerinin meşruiyetini vurguladı.

Büyükelçi, Rusya ile Venezuela arasındaki temasların "bir dakika bile kesilmediğini" belirtti.

Rusya ile Venezuela arasında Stratejik Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması Mayıs 2025'te imzalanarak aynı yılın ekim ayında yürürlüğe girdi. Anlaşma, enerji, madencilik, ulaşım ve iletişim gibi siyasi ve ekonomik alanlarda ikili ilişkileri artırmanın yanı sıra güvenlik, terörle mücadele ve aşırılıkla mücadele alanlarında işbirliğini içeriyor.

Kaynak: Xinhua

