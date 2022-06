Rusya'ya Windows 10 ve 11 şoku! Erişim kapatıldı

Ukrayna'ya yürüttüğü askeri operasyondan sonra Batılı teknoloji firmaları karşısına alan Rusya, Microsoft'un yeni darbesiyle yüzleşecek gibi görünüyor. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, Rusya'da yaşayan kullanıcıların Windows 10 veya Windows 11'i indirmesi engellendiği ortaya çıktı.

Rusya'da Windows 10 ve Windows 11 indirmek mümkün değil

Rus haber ajansı Tass tarafından duyurulduğuna göre, Microsoft Rusya'daki kullanıcılara karşı yeni bir adım attı. İddiaya göre Microsoft, Rusya sunucuları için Windows 10 ve Windows 11 indirme seçeneğini devre dışı bıraktı. Fakat şirketin bu hareketle ilgili herhangi bir açıklama yapmamış olması merak uyandırdı.

Windows 11, beklenen özelliği nihayet getiriyor!

Tass tarafından paylaşılan bilgilendirmeyi ise BleepingComputer doğruladı. Rusya merkezli bir VPN bağlantısı kullanıldı ve çeşitli Windows araçlarını indirirken hata alındı. Bu araçlar arasında Windows 10 Güncelleme Yardımcısı, Windows 10 Medya Oluşturma Aracı ve Windows 11 Kurulum Yardımcısı bulunuyor.

Tass, Windows 10 ve Windows 11 araçlarının Rusya'da erişime kapatıldığını düşündüğünü söyledi. Ajans, Microsoft'un son kararıyla ilgili olarak şunları yazdı:

Windows 10 Güncelleme Yardımcısı, Windows 10 Medya Oluşturma Aracı ve Windows 11 Kurulum Yardımcısı'nı indirmeye çalışan Rus kullanıcılara "404 – Dosya veya Dizin bulunamadı" mesajı gösteriliyor. Windows 10 ve Windows 11 ISO'larını indirmeye çalışınca kullanıcılara, "Talebinizle ilgili bir sorun oluştu" şeklinde bir hata mesajı gösteriliyor.

Microsoft'tan resmi açıklama gelmemiş olsa da, Windows 10 ve Windows 11'le ilgili araçları indirmek için Rusya dışına bağlanan bir VPN kullanmak gerekiyor.

TASS is reporting that Russians can't download Windows 10 and Windows 11 anymore from Microsoft servers. Can someone confirm? ?? pic.twitter.com/ZBp18KDOfk — Catalin Cimpanu (@campuscodi) June 19, 2022

Yine de bu, şirketin ilk hamlesi değil. Microsoft, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Mart ayında ülkedeki satışlarını askıya aldı. Rusya'dan bağlanan geliştiricilerin GitHub hesaplarını da durdurdu.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.