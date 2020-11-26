Rusya yeni füze savunma sistemi füzesi test etti - Son Dakika

Rusya yeni füze savunma sistemi füzesi test etti
26.11.2020 11:38
Rusya Savunma Bakanlığı, modernize edilmiş yeni füze savunma sistemi füzesinin başarıyla test edildiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, modernize edilmiş yeni füze savunma sistemi füzesinin başarıyla test edildiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, saniyede yaklaşık 4 km hızla uçuş yapabildiği belirtilen füze testleri, Kazakistan'daki Sarı Şagan poligonunda gerçekleştirildiğini duyurdu. Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri Füze ve Hava Savunma Müşterek Birlikleri Komutanlığı testin ardından yaptığı açıklamada, modernize edilmiş yeni füzenin görevini başarıyla tamamladığını ve belirlenen hedefi öngörülen süre içinde imha ettiğini söyledi.
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