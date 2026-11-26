Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e balistik füzelerle saldırı düzenledi. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, kentin Desnyanskiy ilçesinde bir alışveriş merkezi ile sanayi binasının isabet aldığını açıkladı. Saldırıda yaralananlar olduğu bildirilirken Kliçko, füze tehdidinin devam ettiği uyarısında bulundu.

YARALI SAYISI 4'E YÜKSELDİ

İlk açıklamalarda saldırıda 3 kişinin yaralandığı bildirilirken Kliçko, daha sonra yaptığı açıklamada yaralı sayısının 4'e yükseldiğini duyurdu. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Reuters muhabirleri ise başkentte şiddetli patlamalar duyulduğunu aktardı.

ALIŞVERİŞ MERKEZİNİN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 3 BİNA HASAR GÖRDÜ

Saldırıda Dinyeper Nehri'nin doğusunda bulunan alışveriş merkezinin yanı sıra iki bina daha hasar gördü. Binalardan birinde ağır hasar meydana geldiği açıklandı. Kiev Şehri Askeri Yönetimi de bölgedeki konut dışı yapılarda hasar tespit edildiğini doğruladı.

AYNI ALIŞVERİŞ MERKEZİ GEÇEN AY DA VURULMUŞTU

Ukrayna basınında yer alan haberlerde, saldırıda hasar gören alışveriş merkezinin Prospekt AVM olduğu belirtildi. Söz konusu alışveriş merkezinin geçen ay da saldırıya uğradığı bildirildi.

HALKA SIĞINAKLARDA KALIN ÇAĞRISI

Kiev Belediye Başkanı Kliçko, füze tehdidinin devam etmesi nedeniyle vatandaşlara güvenli alanlarda kalmaları yönünde çağrıda bulundu. Ukrayna Hava Kuvvetleri de balistik füze tehdidine ilişkin halka uyarı yaptı.

HARKOV DA SALDIRIYA UĞRADI

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları Kiev ile sınırlı kalmadı. Ülkenin en büyük ikinci kenti Harkov'da 26 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilen saldırıda 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Harkov Belediye Başkanı, enkaz altında kalan kişilerin de bulunduğunu açıkladı.

ZELENSKİ GÜNLER ÖNCE UYARMIŞTI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, hafta başında yaptığı açıklamada istihbarat bilgilerinin Rusya'nın yeni ve geniş çaplı bir saldırıya hazırlandığını gösterdiğini belirtmişti.

Rusya'nın eylül ayından bu yana Kiev ve diğer Ukrayna kentlerine yönelik düzenli saldırılar gerçekleştirdiği bildirilirken hem Moskova hem de Kiev yönetimi sivilleri kasıtlı olarak hedef aldığı yönündeki suçlamaları reddediyor.