Rüzgar 15 Katlı Binanın Kaplamasını Söktü

Beylikdüzü'nde 15 katlı binanın dış cephe kaplaması şiddetli rüzgarın etkisiyle yerinden sökülerek park halindeki aracın üzerine düştü.
Barış Mahallesi Bestekar Sokağı'ndaki 15 katlı binanın dış cephe kaplaması, şiddetli rüzgarın etkisiyle yerinden ayrıldı.
Park halindeki aracın üzerine düşen kaplama, bir ağacın dallarına da zarar verdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Hasar gören araç, sahibi tarafından bölgeden çekildi.
Dış cephe kaplamasının sokaktan kaldırılması için belediye ekiplerine haber verildiği öğrenildi.
