Rüzgar yangına neden oldu - Son Dakika
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Rüzgar yangına neden oldu

03.06.2022 02:31
Rüzgar yangına neden oldu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde etkili olan rüzgar nedeniyle çıkan yangında, bir çiftlikte maddi hasar oluştu.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde etkili olan rüzgar nedeniyle çıkan yangında, bir çiftlikte maddi hasar oluştu.

İlçede etkili olan rüzgar nedeniyle Mescitli Mahallesi Derekenarı mevkisinde elektrik iletim hatları koptu.

Düşen teller nedeniyle çıktığı iddia edilen yangın, rüzgarında etkisiyle bölgedeki Ersun Kaya'ya ait çiftliğin saman deposuna sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, çiftlikteki samanlık ve traktör zarar görürken bir buzağı telef oldu.

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Kaynak: AA

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