S-400 Gündemi Endeks Üzerinde Etkili Olmaya Devam Ediyor…

Cari açıktaki gerileme ile Borsa İstanbul'da tepki alımları gerçekleşse de S-400 gündemine yönelik devam eden açıklamalar ve kurdaki yükseliş ile bir miktar geri çekilen endeks haftayı %0.32 yükselişle 90.787 seviyesinden kapattı. Yeni haftada İstanbul seçimlerinin yaklaşması, ABD- Türkiye S-400/F-35 gündemi ve ABD-Çin ticaret gerilimine yönelik haber akışlarının endeksin yönünü belirlemesinde etkili olmaya devam edebilir. Yeni haftaya başlarken Moodys'in Türkiye'nin kredi notunu Ba3'ten B1 negatif görünümüne düşürmesinin etkileriyle endeks hafif satıcılı bir görünüm ile açılabilir. Bugün çeyreklik işsizlik ortalaması ve Mayıs ayı bütçe dengesi açıklanırken Çarşamba günü PPK toplantı özeti piyasalar tarafından takip edilecektir.

USDTRY… Jeopolitik Riskler İle TL'deki Negatif Fiyatlama Devam Edebilir… Dolar endeksinin yeniden 97 seviyesinin üzerine yükselmesi ve siyasi risklerle baskı altında kalan TL ile parite yukarı yönlü seyrini korurken haftaya 5.91 seviyesinden işlem görerek başladı. Yeni haftada S-400 gündemiyle ilgili ABD ile karşılıklı olası açıklamalar ve İstanbul seçimine yaklaşılması TL varlıkları üzerindeki negatif fiyatlamanın devam etmesine neden olabilir. ABD tarafında ise Çarşamba günü FED faiz kararı açıklanacak olup beklentiler Haziran ayı toplantısında faiz indiriminin es geçilerek değişikliğe gidilmeyeceği yönünde. Bugün yurtiçinde ise çeyreklik işsizlik ortalaması ve bütçe dengesi verileri takibimizde olacak.

EURTRY… TL Üzerindeki Baskı İle Yukarı Yönlü… S-400 gündemi ile siyasi risklerin ön plana çıktığı fiyatlamalarda TL üzerinde baskıyla paritede yükseliş eğiliminin ağırlık kazandığını söyleyebiliriz. Ülke risk primimiz 476 seviyesinde yüksek seyrine devam ettiği sürece TL'deki negatif fiyatlamalar öne çıkabilir.

EURUSD… Dolar Endeksinin Seyri Takip Ediliyor… Geçtiğimiz haftanın son işlem günü ABD'de açıklanan perakende satışları beklentilerin altında kalırken, sanayi üretimi, imalat üretimi ve kapasite kullanım oranının beklentilerin üzerinde açıklanarak ekonomiye yönelik pozitif sinyaller verdi. Verilerin ardından Dolar endeksi yükselirken EURUSD paritesinde sert satışlar gözlemlendi. Euro bölgesinde ise İngiltere'nin May'den sonra boşalan başbakanlık koltuğu için ilk oylamada anlaşmasız Brexit yanlısı Boris Johnson'un en fazla oyu aldı. Anlaşmasız Brexit ihtimalinin artmasıyla birlikte bölgedeki bütçe ve siyasi krizler de Euro üzerinde baskı oluşturmakta. Yeni haftaya 1.12 seviyesinden yatay eğilim ile başlayan paritede bu hafta açıklanacak Euro bölgesi enflasyon oranı ve FOMC toplantısı yön belirleyici olabilir.

XAUUSD… Dolar Endeksi Ons Altının Yükselişini Sınırlandırmakta… ABD-Çin arasındaki ticaret geriliminin yanında Umman Körfezinde 2 petrol tankerinin saldırıya uğramasıyla ABD- İran ilişkilerine yönelik endişeler artarken güvenli liman Ons altının alımlarını öne çıkarsa da, Dolar endeksinin yükselişiyle birlikte paritede alımların sınırlandığını görmekteyiz. Dolar endeksinin 97.5 seviyesinin üzerindeki seyriyle birlikte Ons altın güne 1340 seviyesinin altında düşüş eğilimi ile başladı.

GLDGR…TL Üzerindeki Baskı İle Yukarı Yönlü Seyretmekte… TL varlıklarındaki negatif fiyatlamalar ile yukarı yönlü seyri ivmelenen parite haftaya 254 seviyesinden işlem görerek başladı.

BRENT… Jeopolitik Riskler İle Fiyatlanmakta… Cuma günü açıklanan ABD Baker Hughes sondaj kuleleri sayısı bir öncekine göre düşüş göstererek 788 olarak açıklandı. Parite üzerinde etkisi sınırlı olurken fiyatlamalar üzerinde jeopolitik risklerin etkili olduğunu söyleyebiliriz. Umman Körfezinde iki petrol tankerine yapılan saldırıdan ABD, İran'ı sorumlu tutarken, İran suçlamalara itiraz etti. Bölgedeki jeopolitik risk artarken ABD-İran arasındaki gerilimin artabileceği endişeleri fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam edebilir.

S&P500…FED Faiz Kararı Odak Noktası Olacak… Bu hafta Çarşamba günü gerçekleşecek FOMC toplantısında beklentiler faiz değiştirilmeyeceği yönünde olsa da, ABD'nin resesyon ihtimali ile faiz indirimi ihtimalini erkene çekebileceği beklentileri de oluşmakta. Küresel risk iştahıyla hisse senedi piyasaları zayıf seyrederken ABD-Çin ticaret gerilimine yönelik kırılganlığın devam etmesi ve ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyeceğine yönelik endişeler Merkez Bankası'nın atacağı adımların hassasiyetini arttırmakta.