Saadet Partisi Beypazarı 2. Olağan İlçe Kongresi yapıldı

Saadet Partisi Beypazarı 2. Olağan İlçe Kongresi'nde başkanlığa yeniden Kutlu Çınar seçildi.
Tarihi Suluhan Kervansarayı'nda düzenlenen kongreye, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi İbrahim Veli ile partinin bazı il ve ilçe başkanları ile partililer katıldı.
Tek listeyle gidilen seçimde Saadet Partisi Beypazarı İlçe Başkanlığına Kutlu Çınar yeniden seçildi.
Çınar, yaptığı konuşmada, kendisine destek verenlere teşekkür ederek, köy köy, ev ev gezerek parti programlarını anlatacaklarını belirtti.
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