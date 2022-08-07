Çınar, yaptığı konuşmada, kendisine destek verenlere teşekkür ederek, köy köy, ev ev gezerek parti programlarını anlatacaklarını belirtti.

Tarihi Suluhan Kervansarayı'nda düzenlenen kongreye, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi İbrahim Veli ile partinin bazı il ve ilçe başkanları ile partililer katıldı.

Kaynak: AA

Beypazarı, Hisarcık, Çınar, Sp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Saadet Partisi Beypazarı 2. Olağan İlçe Kongresi yapıldı - Son Dakika

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