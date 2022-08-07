Saadet Partisi Beypazarı 2. Olağan İlçe Kongresi yapıldı - Son Dakika
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Saadet Partisi Beypazarı 2. Olağan İlçe Kongresi yapıldı

07.08.2022 16:56
Saadet Partisi Beypazarı 2. Olağan İlçe Kongresi yapıldı

Saadet Partisi Beypazarı 2. Olağan İlçe Kongresi'nde başkanlığa yeniden Kutlu Çınar seçildi.

Saadet Partisi Beypazarı 2. Olağan İlçe Kongresi'nde başkanlığa yeniden Kutlu Çınar seçildi.

Tarihi Suluhan Kervansarayı'nda düzenlenen kongreye, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi İbrahim Veli ile partinin bazı il ve ilçe başkanları ile partililer katıldı.

Tek listeyle gidilen seçimde Saadet Partisi Beypazarı İlçe Başkanlığına Kutlu Çınar yeniden seçildi.

Çınar, yaptığı konuşmada, kendisine destek verenlere teşekkür ederek, köy köy, ev ev gezerek parti programlarını anlatacaklarını belirtti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Saadet Partisi Beypazarı 2. Olağan İlçe Kongresi yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Saadet Partisi Beypazarı 2. Olağan İlçe Kongresi yapıldı - Son Dakika
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