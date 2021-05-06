Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Tekin: "Selimiye'nin çevre düzenlemesinin başlayacak olması sevindirici" - Son Dakika

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, Selimiye Camisi'nin çevre düzenlemesine başlanacak olmasının kentte sevinçle karşılandığını belirtti.

Tekin yaptığı yazılı açıklamada, caminin çevresinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla aslına uygun olarak düzenleneceği haberinin ardından Edirne halkının projeyi sabırsızlıkla beklemeye başladığını bildirdi.

Selimiye'nin, Edirne'nin gözbebeği olduğunu ifade eden Tekin, şunları kaydetti:

"Selimiye Camisi'nin çevre düzenlemesinin başlayacak olması sevindirici. Edirne halkı olarak hepimiz sevinçliyiz. Şu unutulmamalıdır ki, Yemiş Kapanı Hanı'nın da bu çalışmaya dahil edilmesi, işi daha da taçlandıracak, bölgeye ayrı bir canlılık katacaktır. Camilerin sanat eseri olması, mimarisi, estetiği çok değerlidir. Unutulmamalı ki camilerin asıl işlevi ibadethane olmalarıdır. Camiler müze değildir. İşin aslı budur. Bu bakış açısı ile baktığımızda, camiler canlıdır, hareketlidir. Gerçek süsü ise cemaatidir. İş hayatı ve ticaret de hemen yanında gelir. Yemiş Kapanı Hanı, bütünün parçasıdır. Han bizzat Mimar Sinan'ın tasarımı ve Selimiye Cami'si'nin müştemilatıdır ve 1900'lü yıllara kadar ayakta kalmıştır."