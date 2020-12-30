Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması

30.12.2020 14:17
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, vatandaşlara koronavirüs aşısı olmalarını önerdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, vatandaşlara koronavirüs aşısı olmalarını önerdi.

Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında 2020'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin geçen yıl adalet, ekonomi ve eğitimde sınıfta kaldığını ileri süren Karamollaoğlu, "Adalet herkes için olmazsa olmaz bir olgudur. Adalet olmadan huzurun olması mümkün değildir." ifadesini kullandı.

Karamollaoğlu, salgın nedeniyle eğitimde planlama ve organizasyon eksikliği yaşandığını iddia ederek, "Birçok öğrencimiz, uzaktan eğitimden istifade edememektir. Altyapısı eksikliklerle dolu, yetersiz eğitim sisteminden netice beklemek boş bir hayaldir." diye konuştu.

Asgari ücret tartışmalarına da değinen Karamollaoğlu, açıklanan 2 bin 825 liranın milleti tatmin etmediğini söyledi. Karamollaoğlu, asgari ücretten vergi alınmaması gerektiğine dikkati çekerek, "Öyle yaptığı takdirde rakam zaten kendiliğinden 3 bin liraya çıkıyor. Bir de bunun üzerine enflasyonu da dikkate alarak yüzde 7'lik bir zaman yaparsan yeter mi? Kanaatimizce yetmez." değerlendirmesinde bulundu.

"Aşı olmayı tavsiye ederim"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına yönelik farklı görüşleri de değerlendiren Karamollaoğlu, "aşı olmayan vatan hainidir" şeklinde görüş beyan eden bilim insanlarına da tepki göstererek, şöyle devam etti:

"Ben şahsen vatandaşlarımızın aşı olmalarını tavsiye ederim. Birçok senaryo ortada dolaşıyor. Bir gerçek var o da bu hastalığın yaygınlaştığı. Bütün dünyanın çare aradığı farklı ülkelerde farklı aşıların geliştirildiğine şahit oluyoruz. Biz şimdi Çin'den aşı alacağız. Davul-zurna bu gece 5'te inmiş uçak gömüzün aydın. Biz bir zamanlar aşı üreten bir ülkeydik. Belli bir süre önce biz Çin'e aşı gönderdik. Şimdi biz niye Çin'in aşısına muhtacız? Biz aşı geliştiren müesseselerimizi kapattık, tarihe gömdük."

"Çin ile imzalanan anlaşma onaylanmasın"

Karamollaoğlu, Türkiye ile Çin arasında imzalanan "suçluların iadesi" anlaşmasının TBMM'de onaylanmamasını da istedi.

Anlaşmanın çekince konulmadan kabul edilmesi halinde Çin'in talep ettiği Uygurların "terörist" yaftasından dolayı iade edilmesi durumunda kalınacağına işaret eden Karamollaoğlu, "Bu vebalin altından siz değil sülaleniz bile kalkamaz. Yapmayın böyle bir kanunu Meclis'ten geçirmeyin. Bu millet aç kalmaya bile razı olur yeter ki masumun canına halel gelmesin. Bizden hatırlatması." diye konuştu.

Anayasa Mahkemesinin "Osman Kavala" kararına ilişkin görüşlerini de açıklayan Karamollaoğlu, "Ben bu konuda bir fikir beyan edecek değilim. Mahkemeler karar veriyorlar daha önce farklı kararları da çıkmıştı. Mahkemelerimizin özellikle iktidarın baskısı altında olmamaları gerekir diye düşünüyorum ama konuyu derinliğine bilmediğim için de bu konuda bir şey söylemek istemiyorum." dedi.

Karamollaoğlu kadın cinayetleri ile ilgili bir soru üzerine de şunları kaydetti:

"Giderek artmasının temel sebeplerinden bir tanesi altyapısı. Neden meydana geldiğini, sosyolojik, psikolojik, ekonomik, kültürel hangi etkenlerle bu cinayetler meydana geliyor? Bazı kesimler de kör ve sağır buna karşı. Sesi çıkıyor ama gerçekleri görmek istemiyorlar, tedbir alma yoluna girmiyorlar. Özellikle sivil toplum örgütlerinin ve üniversitelerin ama en başta devletin hükümetin bu konuda çok ciddi araştırmalar yapması, bunun altında yatan gerekçeleri iyi belirlemesi icap eder. Maalesef böyle bir çalışma olmadığı için bu cinayetler memleketimizde giderek artıyor. 2021 ciddi tedbirlerin alındığı bir yıl olmasını temenni ediyorum."

Karamollaoğlu, basın toplantısını, 2021 yılı için iyi dileklerde bulunarak tamamladı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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