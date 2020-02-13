Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Türk-İş'i ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Türk-İş'i ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Türk-İş'i ziyaret etti Açıklaması

7 saat önce

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Türk-İş'i ziyaret etti Açıklaması, System.String[]

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti.

Türk-İş Genel Merkezine, partisinin genel başkan yardımcılarıyla gelen Karamollaoğlu, 28 Şubat sürecinde sendikaların sivil toplum temsilciliğinden çok, siyaseti dizayn eden kurumlar olduğunu söyledi.

Sendikaların geçmişte "sürekli kavga eden, grev yapan ve toplumu rahatsız eden" bir yapıya sahip bulunduğunu belirten Karamollaoğlu, "Sendikalar hem devlete hem de işverene yol gösterici anlayışa sahip olmalı." dedi.

Toplumun sorunlarının sadece çalışanların omuzlarına yüklenmemesi gerektiğini vurgulayan Karamollaoğlu, bir ülkede asgari ücretin 50 sene boyunca hep açlık sınırında müzakere edilmesini ciddi bir yanlışlık olarak nitelendirdi.

Karamollaoğlu ayrıca Türk-İş'in Ergün Atalay döneminde verimli çalışmalar yaptığını aktardı.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da Saadet Partisi heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Atalay, Türk-İş'in hazırladığı "Türkiye'de Yaşayan Suriyeli Sığınmacılar ve Kayıt Dışı Göçmenler" raporu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Suriyeli işçilerin sigortasız, yaklaşık 14 saat çalıştırıldıklarını ve asgari ücretin altında maaş aldıklarını ifade eden Atalay, bu sorunun işçi ve işveren dahil olmak üzere herkesi ilgilendirdiğini kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:06 Kaynak: AA
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