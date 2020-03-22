Saba Tümer'den, 'Evde Kal' çağrısına rağmen sokağa çıkan vatandaşlara tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Saba Tümer'den, 'Evde Kal' çağrısına rağmen sokağa çıkan vatandaşlara tepki - Son Dakika

Saba Tümer'den, 'Evde Kal' çağrısına rağmen sokağa çıkan vatandaşlara tepki

6 saat önce

Korona virüsle mücadele için 'Evde Kal' uyarısına uymayan vatandaşlara sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösteren ünlü sunucu Saba Tümer, "Valla Korona idiotlarısınız. Lütfen rica ediyorum, evinizde kalın.

Korona virüsle mücadele için 'Evde Kal' uyarısına uymayan vatandaşlara sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösteren ünlü sunucu Saba Tümer, "Valla Korona idiotlarısınız. Lütfen rica ediyorum, evinizde kalın. Ne olur kendinize gelin, oturun evde. Beni bile delirttiniz" dedi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) mücadele için Sağlık Bakanlığı 'Evde Kal' çağrısı yapmıştı. Çağrıya uyan vatandaşlar ihtiyaçları olmadığı takdirde sokağa çıkmamaya başlarken, bazı vatandaşlarda uyarıları dikkate almayarak sokağa çıkmaya devam etmişti. Uyarıları kulak ardı edenlere bir tepki de ünlü sunucu Saba Tümer'den geldi.

Sosyal medya üzerinden video paylaşarak tepkisini dile getiren Saba Tümer paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bugün hiçbir şey çekmeyecektim. Gayet güzel bir şekilde yatağımda yatmış, miskin miskin televizyon izliyordum. Fakat bir anda mesaj geldi, sokaktaki insanların görüntüleri. Bir anda da yataktan nasıl kalktığımı bilemedim. ya polis uyarıyor, lütfen evlerinize girin diye uyarıyor. Sayın Sağlık Bakanımız her gün televizyondan evinizde kalın diye uyarıyor. Geçen gün söyledim cahil misiniz ya, olabilecek bir şey değil. Yani diyelim ki, okuduğunu anlamıyorsun, olabilir. İyi niyetli bakalım, okuduğunu anlamıyorsun. Gördüğünü de mi anlamıyorsun kardeşim ya idiot musun? İtalya'dan, İspanya'dan görüntü geliyor. İnsanlar ser sefil halde hastanelerde onu da mı anlamıyorsun. Uyarıyorlar, lütfen Türkiye çıkmayın sokağa diyorlar. Onlar oradan uyarıyor, buradan bütün mercilerden uyarılıyorsunuz. Bizler üzerimize düşen görevi yapıyoruz, bizler uyarıyoruz. Benim bugün 9. Günüm evde mecburda değilsin bugün Pazar hadi bakalım. Niye sokaktasın, hala ya. Yani Allah'ım yağmur, kar yağsın yoksa bu insanlar anlamayacaklar. Bak aynı şeyleri İtalya yapmış, ne halde görüyorsunuz. Lütfen Evde kal Türkiye, mecbur değilsen çıkma Türkiye, bugün Pazar mecbur değilsin, dün cumartesi mecbur değilsin. O zaman çıkmayacaksın. Kendine saygın yoksa başkalarına saygı duyacaksın. İnanamıyorum ya, gerçekten inanamıyorum. Valla Korona idiotlarısınız, bundan sonrası küfre girecek onu da yapamayacağım. Lütfen rica ediyorum, evinizde kalın. Hepimiz geçireceğiz, bir anda yayılmasına tedbir almamız lazım. ne olur kendinize gelin, oturun evde. Beni bile delirttiniz."

(İHA)

Saba Tümer'den, 'Evde Kal' çağrısına rağmen sokağa çıkan vatandaşlara tepki

Saba Tümer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 11:50 Kaynak: İHA

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