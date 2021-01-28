Gazetecinin Erdoğan'ın sözünü hatırlatarak sorduğu soru Merkez Bankası Başkanı'nı kızdırdı - Son Dakika

Gazetecinin Erdoğan'ın sözünü hatırlatarak sorduğu soru Merkez Bankası Başkanı'nı kızdırdı

28.01.2021 14:43
Gazetecinin Erdoğan'ın sözünü hatırlatarak sorduğu soru Merkez Bankası Başkanı'nı kızdırdı, System.String[]

Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yüksek faize karşıyım" sözünü hatırlatarak yaptığı eleştiri, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ı kızdırdı.

7 Kasım 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Kararı ile Murat Uysal'ın yerine Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Naci Ağbal, ilk 'enflasyon raporu' sunumunu bugün yaptı. 2021 yılı sonu enflasyon tahmininin yüzde 9,4'te sabit bırakıldığı raporun sunumunda Ağbal, sıkı para politikasında ve fiyat istikrarı hedefinde kararlılık vurgusunu tekrarladı. Toplantının ilginç noktalarından biri, Sabah gazetesinin Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun sorusu ve Ağbal'ın verdiği yanıt oldu.

MERKEZ BANKASI YÜKSEK FAİZDEN NE ANLIYOR?

"Merkez Bankası bir ekonomik çerçevenin yanı sıra bir siyasal çerçeve ile de hareket etmek durumunda" diyen Müderrisoğlu, Cumhurbaşkanı'nın "Yüksek faize karşıyım" açıklamalarını hatırlatarak "Ben şahsen sizin veya kurumsal olarak Merkez Bankası'nın yüksek faizden ne anladığını, nasıl tanımladığını, hali hazırdaki politika oranlarının yüksek olduğunu düşünüp düşünmediğini merak ediyorum" sorusunu yöneltti.

"HEP RİSKLERİ ANLATIYORSUNUZ" ELEŞTİRİSİ

"Fiyat istikrarı" vurgulu açıklama yapan iş dünyasının aynı zamanda yüksek faizden de şikayet ettiğini, faizdeki mevcut seviyenin özellikle reel sektörün üretken kesiminin kredi kaynaklarına erişiminde sıkıntı yarattığını öne süren Müderrisoğlu, "Dolayısıyla biz, ameliyat iyi geçti ama hastayı kaybettik mi acaba durumuna düşebilir miyiz? Bu hassas dengeyi nasıl kuracaksınız?" sorusunu sordu.

Müderrisoğlu ayrıca, Merkez Bankası'nın hep risklerden bahsettiği eleştirisinde bulunarak "Merkez Bankamızın, Türkiye ekonomisinin kazanımları ve geleceğe de daha umutlu bakmamıza imkan verecek bazı başlıklardaki tespit ve yaklaşımlarını da daha sonraki raporlarda görebilecek miyiz" sorusunu sordu.

"DEĞERLENDİRMENİZ SON DERECE EKSİK VE YANLIŞ"

Bu soruya uzun bir yanıt veren Ağbal'ın "Para politikasındaki duruşumuza ilişkin değerlendirmelerinizi son derece eksik ve yanlış bulduğumu belirtmek istiyorum" sözleri dikkat çekti.

Ağbal, "Merkez Bankası herhangi bir şekilde politik değerlendirmenin içine giremez. Politik değerlendirmeye ilişkin değerlendirme de yapamaz. Baştan beri ifade ediyoruz, merkez bankası fiyat istikrarı görevini yerine getirmekten sorumlu" dedi.

Ağbal yanıtında ayrıca, "Merkez Bankası'nın ortaya koyduğu yüzde 5 hedefine varan süreçte sıkı para politikası uygulaması, sizin iddia ettiğiniz gibi ekonomide üretim kaybına, herhangi bir zafiyete neden olmayacaktır" ifadelerine yer verdi.

Gazetecinin Erdoğan'ın sözünü hatırlatarak sorduğu soru Merkez Bankası Başkanı'nı kızdırdı

Okan Müderrisoğlu, Merkez Bankası, Cumhurbaşkanı, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gazetecinin Erdoğan'ın sözünü hatırlatarak sorduğu soru Merkez Bankası Başkanı'nı kızdırdı - Son Dakika Ekonomi


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