Son Dakika Haberleri: Sabancı Vakfı'dan 159 projeye 23 milyon TL hibe
Son Dakika Ekonomi Sabancı Vakfı'dan 159 projeye 23 milyon TL hibe

Sabancı Vakfı'dan 159 projeye 23 milyon TL hibe

1 saat önce

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, "Sabancı Vakfı olarak 12 yılda Türkiye'nin 75 ilinde 159 projeye 23 milyon TL'nin üzerinde hibe desteği verdik ve pek çok insanın hayatına dokunduk." dedi.

Sabancı Vakfı'dan 159 projeye 23 milyon TL hibe, System.String[]

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, "Sabancı Vakfı olarak 12 yılda Türkiye'nin 75 ilinde 159 projeye 23 milyon TL'nin üzerinde hibe desteği verdik ve pek çok insanın hayatına dokunduk." dedi.

Güler Sabancı, Sabancı Vakfı, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:52 
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