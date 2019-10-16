Sabancı Vakfı'dan 159 projeye 23 milyon TL hibe
1 saat önce
Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, "Sabancı Vakfı olarak 12 yılda Türkiye'nin 75 ilinde 159 projeye 23 milyon TL'nin üzerinde hibe desteği verdik ve pek çok insanın hayatına dokunduk." dedi.
Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, "Sabancı Vakfı olarak 12 yılda Türkiye'nin 75 ilinde 159 projeye 23 milyon TL'nin üzerinde hibe desteği verdik ve pek çok insanın hayatına dokunduk." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:52
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