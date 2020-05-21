Sabancı Vakfı ve TTGV'den Hayalini Tasarlayanlar projesi - Son Dakika

Sabancı Vakfı ve TTGV'den Hayalini Tasarlayanlar projesi

Sabancı Vakfı ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) iş birliğiyle hayata geçirilen Hayalini Tasarlayanlar projesi kapsamında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde öğrencilerin evde geçirdiği zamanı daha verimli değerlendirmelerini sağlayacak çevrim içi ders portalı açıldı.

Sabancı Vakfı ve TTGV'den Hayalini Tasarlayanlar projesi, System.String[]

Sabancı Vakfı ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) iş birliğiyle hayata geçirilen Hayalini Tasarlayanlar projesi kapsamında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde öğrencilerin evde geçirdiği zamanı daha verimli değerlendirmelerini sağlayacak çevrim içi ders portalı açıldı.

Sabancı Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı onayı ile gerçekleştirilen ve herkese açık çevrim içi içeriklere sahip proje, öğrencilerin teknolojiyi kullanarak yaratıcı bir şekilde problem çözmesini amaçlıyor.

Proje kapsamında hazırlanan ücretsiz çevrim içi ders videoları ile öğrenci ve öğretmenler donanım, yazılım, tasarım ve proje geliştirme konularında temel bilgilere ulaşırken geleceğin teknoloji dünyasında ihtiyaç duyacakları yetkinlikleri de kazanabilecek.

Hayalini Tasarlayanlar projesi kapsamında hazırlanan çevrim içi ders videoları; elektroniğin temelleri ve Arduino ile programlama, algoritmik düşünme ve Python ile programlama, proje yönetimi, tasarım ilkeleri ve üç boyutlu tasarım konularını kapsıyor.

Her biri başlangıç seviyesinde olan ve en az 3 saatlik eğitim içeren videolar Türkiye'nin farklı illerindeki öğretmen ve öğrencilerin bilgiye erişim imkanını artırmayı ve gençlerin teknolojiyi kullanma becerilerini geliştirerek içinde yaşadıkları çevreye ait sorunlara çözümler üretmelerini hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, açılan çevrim içi ders portalının önemine vurgu yaptı.

Safkan, şunları kaydetti:

"Sabancı Vakfı olarak, 46 yıldır toplumsal gelişmeye katkıda bulunmak için çalışıyor ve bu kapsamda gençlerin eğitim ile güçlenmesinin oldukça önemli bir role sahip olduğunu düşünüyoruz. 2018 yılından beri destek verdiğimiz Hayalini Tasarlayanlar projesi kapsamında, içinde bulunduğumuz Kovid-19 salgını döneminde öğrencilerin eğitimine ve kişisel gelişimlerine destek olacak bir çevrim içi ders portalının açılmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye'deki tüm öğrencilerin bu portaldan yararlanarak donanım, yazılım, tasarım ve proje geliştirme konularında kendilerini geliştireceklerine gönülden inanıyorum."

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, Sabancı Vakfı, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 11:00 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sabancı Vakfı ve TTGV'den Hayalini Tasarlayanlar projesi - Son Dakika Ekonomi

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