Saç dökülme mevsimi başladı

Saç dökülmesi bir hastalık olmamakla beraber sıklıkla vücuttaki baz hastalıkların veya eksikliklerin bir belirtisidir. Aslında her saç teli gelişimini tamamladığında dökülür. Her saç telinin büyüme ve dökülme evresi farklı olduğu için saçlar bir yandan dökülürken bir yandan çıkar. Mevsim geçişlerinde ise saçlar birden dökülmeye başlar. Sebebinin mevsim geçişlerinde gözlenen hormonal değişiklikler ve stres kaynaklı olabileceği üzerinde duruluyor. Yaz aylarında saçlar daha çabuk uzar ve dökülme azalır. Aynı zamanda da güneş ışınları, havuz kloru, nem gibi çeşitli çevresel faktörler saçı yıpratır. Havaların soğumaya ve kurumaya başlamasıyla birlikte bir yanda yıpranan saçların kopması bir yandan da dökülmesi geciken saçların da dökülmesiyle birlikte özellikle sonbahar aylarında yoğun dökülmeler görülebilir.

Erken tanı saç kurtarır

Saç dökülmesinin etkin tedavisi ancak doğru ve erken tanıyla mümkündür. Bu yüzden saç dökülmesi ve seyrelmesi şikayeti olan herkes öncelikle bir dermatoloji uzmanı tarafından değerlendirilmelidir. Saç dökülmelerinin en sık nedeni genetik dökülmelerdir. Bununla birlikte guatr ve polikistik over sendromu gibi hormonal bozukluklar, bazı ilaçlar, hızlı kilo alıp verme, uygun olmayan beslenme ve ağır diyetler, enfeksiyonlar, geçirilen ameliyatlar, saç dökülmesinin diğer nedenleri arasında yer almaktadır. Saçın vitamin ve mineral dengesinin bozulması da neden olur.

Ne kadar sürede uzar?

Saçlar yaz aylarında 1,5 cm kadar uzarken kış aylarında daha yavaş uzarlar. Bir saç telinin uzama hızı genetik özelliklere bağlı olarak değişmekle birlikte ortalama 1-1,5 cm. gibidir...

Ne zaman dökülür?

Saçın büyüme, dinlenme ve dökülme dönemleri vardır. Bu dönemler genetik özelliklerimize göre değişmekle beraber 2-6 sene sürer. Ömrünü tamamlayan saçlar dökülür ve yerine yenisi olgunlaşmaya başlar. Günde ortalama 100-150 saç telinin dökülmesi fizyolojik yani normal sayılırken bu sayının birden artması veya azalması saç sağlığının bozulduğunun bir sinyalidir. İşte mevsim geçişlerinde bu yenilenme daha hızlı olduğu için yaşlanan saçlar folikülden ayrılır. Günlük ortalama 150 tel saç dökülmesi normal olarak kabul edilirken bu sayı kişiden kişiye değişir. Kişide saçlar dökülmesine rağmen seyrelme olmuyorsa bu durum o kişinin saç döngüsünün hızlı olmasıyla ilgilidir ve normal bir durumdur.

Nasıl bir tedavi gerekir?

Saç dökülmesi ve saç kalitesindeki değişimin tedavisine yönelik yaklaşımda öncelikle nedene yönelik eksikliklerin giderilmesi, aşırı hormonal aktivitenin engellenmesine yönelik çeşitli tedavi modellerini kapsamaktadır.

Bahar aylarında görülen saç dökülmelerinde yenilenen saçların daha kalın, canlı ve sağlıklı çıkması için destekleyici bakım kürleri ve tedaviler yapılmaktadır. Ağız yoluyla alınan saç vitaminleri, biotin tabletleri, dışarıdan bizlerin uyguladığı saç mezoterapisi, büyüme faktörü, PRP işlemleri, hücresel tedaviler ve kök hücre tedavileri saçlarınızın daha güçlü ve sağlıklı uzaması için destek olacaktır.

Şampuanlar dökülmeyi durdurur mu?

Bir şampuanın saç dökülmesini tedavi etmesi mümkün olmamakla birlikte saçın yapısına uygun olması önemlidir. Kuru saçlar için daha nemlendirici ve besleyici yağlar içermesi önemlidir. Yağlı saçlar için kullanılan şampuanların ise saç diplerini kurutmadan va tahriş etmeden yağ dengesini sağlaması, yine saç dökülme karşıtı şampuanların kimyasal içeriklerinin fazla olmamasına dikkat etmek gerekir. Özellikle sülfatsız şampuan kullanımı tercih edilmelidir.

Doğal kürler

Mevsimsel dökülmelerde biz dermatoloji uzmanlarına başvurmadan önce siz evde nasıl tedbirler almalısınız? Ancak her şeye rağmen saç dökülmeniz 1 aydan uzun sürüyorsa mutlaka zaman kaybetmeden dermatoloji uzmanına başvurmalısınız. Kan dolaşımını hızlandırmak ve saç köklerini canlandırmak için tatlı badem yağı veya zeytinyağıyla saç derinize masaj yapabilirsiniz. Sonrasında içeriğinde bitkisel özler ve doğal yağlar bulunan yıkama ürünlerini tercih edin. Aşırı kimyasal içeren dökülme karşıtı olan şampuanlardan kaçının. Saçlarınızı duruladıktan sonra ılık su ile masaj yapmak, kan dolaşımını artırarak saç dökülmesini azaltmak ve saçlarınızın daha hızlı uzamasını sağlamak için oldukça faydalıdır.

Saç güçlendirici etkisi olan kına, saç pH'ını dengeleyerek saçların parlak ve güçlü görünmesinde önemli bir role sahiptir ve saçların kırılmasını engeller, nemlendirir yağlanmayı ve kepeklenmeyi de azaltır. Haftada 2 defa lavanta çayı tüketmek hem güzel bir uykuda ve stres kontrolünde, hem de mevsimsel saç dökülmesinin azaltılması ve saç uzamasında etkilidir.