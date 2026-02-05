Sacha Boey İstanbul'a Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Sacha Boey İstanbul'a Geldi

Sacha Boey İstanbul\'a Geldi
05.02.2026 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Sacha Boey ile transfer görüşmelerine başladı, sağlık kontrolleri sonrası sözleşme imzalayacak.

Galatasaray'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Fransız futbolcu Sacha Boey, İstanbul'a geldi.

Almanya'nın Münih kentinden kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen 25 yaşındaki sağ beki kulüp yetkilileri karşıladı.

Sarı-kırmızılıların, son görüşmeler ve sağlık kontrollerinin ardından Boey ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalaması bekleniyor.

Sacha Boey, transferin tamamlanması halinde Galatasaray'da ikinci dönemini yaşayacak. Fransız futbolcu, 2021-2024 yıllarında 2,5 sezon görev yaptığı sarı-kırmızılı takımda 83 resmi maça çıkarken, 4 de gol kaydetti.

Galatasaray'ın 2021-2022 sezonu başında 1 milyon 150 bin avro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Sacha Boey, 2024 Ocak'ta 30+5 milyon avro karşılığında Bayern Münih'e transfer olmuştu.

Boey, Türkiye'den yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle giden futbolcu rekorunu kırmıştı.

Fransız oyuncu, bu sezon Bayern Münih'te tüm kulvarlarda 15 maça çıktı.

Kaynak: AA

Galatasaray, Sacha Boey, İstanbul, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sacha Boey İstanbul'a Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kante’nin uçağı en çok takip edilen uçuşlardan biri oldu Kante'nin uçağı en çok takip edilen uçuşlardan biri oldu
Yasemin Kay Allen’ın erkek tercihi gündeme bomba gibi düştü Yasemin Kay Allen'ın erkek tercihi gündeme bomba gibi düştü
ABD’de uçak çalan şüpheli FBI tarafından yakalandı ABD'de uçak çalan şüpheli FBI tarafından yakalandı
Tek bir nedeni var Görüntüdeki trafik düğün konvoyu ya da asker uğurlaması için değil Tek bir nedeni var! Görüntüdeki trafik düğün konvoyu ya da asker uğurlaması için değil
Gece yarısı zil çaldı, sonrası meçhul Emekli polis sırra kadem bastı Gece yarısı zil çaldı, sonrası meçhul! Emekli polis sırra kadem bastı
Axios: ABD, İran’ın görüşme yeri ve formatının değiştirilmesi talebini reddetti Axios: ABD, İran'ın görüşme yeri ve formatının değiştirilmesi talebini reddetti

17:14
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
17:11
Elazığ’da kanlı kavga: Başkomiser tutuklandı
Elazığ'da kanlı kavga: Başkomiser tutuklandı
16:56
Tarkan’la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
Tarkan'la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
16:27
Arda’yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
Arda'yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
16:20
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
15:29
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 18:03:11. #7.11#
SON DAKİKA: Sacha Boey İstanbul'a Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.