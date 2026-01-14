Sadakataşı'ndan Gazze'ye Protez Desteği - Son Dakika
Sadakataşı'ndan Gazze'ye Protez Desteği

14.01.2026 13:32
Sadakataşı Derneği, Gazze'deki soykırımda uzuv kaybedenlere ortez ve protez desteği sağlıyor.

Sadakataşı Derneği, Gazze'de yaşanan soykırım nedeniyle uzuvlarını kaybeden Gazzeli hastalara ortez ve protez desteği sağladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Gazze'de uzuvlarını yitiren ve tedavileri için Mısır'a göç edebilen Gazzelilere, rehabilitasyon süreci sonrasında hastaların ölçülerinin alınmasının ardından ortez ve protez desteği sağlanıyor.

Savaş ve sakatlık travması yaşayan hastaların tedavileriyle birlikte fiziken ve psikolojik olarak daha sağlıklı olması hedeflenirken, Sadakataşı Derneğince geçen ay Mısır'da ölçüleri alınan 2 Gazzeli hastanın protez bacakları takıldı.

Dernek, 200 Gazzeli'ye ortez ve protez desteği sağlamayı amaçlarken, gelecek süreçte gözünü kaybeden, vücudunda hasar ve yanıklar oluşan Gazzelilere de yardım etmeyi hedefliyor.

Hayırseverler, "İyiliğe Bir Adım" çağrısıyla başlatılan ortez ve protez yardımları için derneğin internet sitesinden bağışta bulunabiliyor.

Kaynak: AA

