SADAT, davayı kazandı! Kılıçdaroğlu 30 bin TL ödeyecek - Son Dakika
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SADAT, davayı kazandı! Kılıçdaroğlu 30 bin TL ödeyecek

28.04.2023 16:48

SADAT tarafından CHP lideri Kemal Kılıdaroğlu'na açılan tazminat davasında mahkemeden karar çıktı. Mahkeme davanın kısmen kabulüne karar vererek 30 bin TL manevi tazminatın yasal faizi ile birlikte davalı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan alınarak davacı SADAT'a ödenmesine karar verdi.

Büyükçekmece Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında davacı SADAT vekilleri Avukat A. Üsame Ceran ve Avukat Enes Malik Saran hazır bulundu. Duruşmaya CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun da avukatı katıldı.

"TAZMİNAT MİKTARININ YERİNDE OLDUĞU KANAATİNDEYİZ"

Duruşmada Avukat A. Üsame Ceran, Kemal Kılıçdaroğlu'nun eylemlerinin müvekkillerinin kişilik haklarını zedelediğini belirterek "Davalının eylemlerinin sürekliliği, müvekkilimizin yasadışı iş ve eylemlerle bağlantısı bulunduğu yönündeki süregelen açıklamaları ve müvekkilimiz hakkında kamuoyunda oluşan etkileri ve müvekkilimizin uğramış olduğu zarar nedeniyle talep ettiğimiz tazminat miktarının yerinde olduğu kanaatindeyiz. Davamızın kabulünü talep ediyoruz" dedi.

"CAYDIRICI BİR KARAR VERİLMESİ KANAATİNDEYİZ"

Duruşmada Avukat Enes Malik Saran ise "Müvekkilimizin kişilik hakları saldırıya uğramış halen bu saldırılar devam etmektedir. Manevi tazminat kararı ile nispeten caydırıcı bir karar verilmesi kanaatindeyiz" dedi. Avukat Saran da davanın kabulünü talep etti.

30 BİN TL TAZMİNATIN DAVACIYA ÖDENMESİNE HÜKMETTİ

Davalı Kılıçdaroğlu vekili ise müvekkilinin açıklamalarının soyut beyan olmadığını söyleyerek "Davacının yöneticilerinin açıklamaları üzerine yapılmış haklı açıklamalardır. Davacı taraf bizzat yöneticilerinin aracılığı ile müvekkilimiz açıklamalarında yer aldığı üzere silah satışına aracılık ettikleri, rejimi değiştirmek amacına yönelik açıklamaları, kaos ve terör ortamı hazırlamak üzere yapılan açıklamalar üzerine müvekkilimiz tarafından davaya konu açıklamalar yapılmıştır" dedi. Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan Büyükçekmece Asliye Hukuk Mahkemesi davanın kısmen kabulüne karar vererek 30 bin TL manevi tazminatın yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya ödenmesine hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 13 Mayıs 2022 tarihinde SADAT merkezine giderek "Türkiye asla paramiliter kuruluşlara, kurumlara teslim edilmeyecektir. Şu anda önünde bulunduğumuz SADAT bir paramiliter kuruluştur. Bu kuruluşun hedefleri arasında gayri nizami harp eğitimi var. Burası aynı zamanda terörist yetiştiren de bir kuruluş" ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu sosyal medya paylaşımlarında da SADAT'ın paramiliter bir kuruluş olduğunu ve işlerinin suikastçı, provokatör ve terörist yetiştirmek olduğunu iddia etmişti.

SADAT ŞİKAYETTE BULUNMUŞTU

Bunun üzerine SADAT, avukatlarından A. Üsame Ceran aracılığı ile şikayette bulunmuştu. Avukat Ceran dilekçesinde SADAT'ın Türk siyasetinin bir aktörü olmadığını belirterek "Müvekkil şirket, Türk Ticaret Kanunu'na göre faaliyet gösteren bir şirkettir. Bir politikacının politik çıkarları için bir şirketi karalamasını hukuk düzeni korumaz" ifadelerini kullanarak Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 1 milyon TL manevi tazminatın yasal faizi ile tahsil edilerek SADAT'a verilmesi talep etmişti.

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükçekmece, SADAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa SADAT, davayı kazandı! Kılıçdaroğlu 30 bin TL ödeyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: SADAT, davayı kazandı! Kılıçdaroğlu 30 bin TL ödeyecek - Son Dakika
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