Sadece bir tanesi günde 6 kilo süt veriyor

Antalya'da süt verimi oldukça yüksek Halep keçisini üretip talep üstüne talep alıyor

Hacı Mahmut Demir:

"Günde bir tanesinden 4 ile 6 kilo arasında süt alıyoruz"

Veteriner Hekim Şenol Manis:

"Süt verimi iyidir, et bakımından da zayıf gibi görünse de eti sıkıdır"

ANTALYA - Antalya'da yaşayan Hacı Mahmut Demir süt veriminin fazla olmasından dolayı tercih edilen Halep keçisini üretmeye çalışıyor. Türkiye'de az görülen keçilerinden oldukça iyi verim aldığını kaydeden Demir, "Günde bir tanesinden 4 ile 6 kilo arasında süt alıyoruz" dedi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan Hacı Mahmut Demir süt veriminin fazla olmasından dolayı tercih edilen ancak çok az sayıda bulunan Halep Şami keçisini üretmeye çalışıyor. Kardeşi Yasin Demir ve ailesi ile Aksu-Kurşunlu mahallesinde kurdukları Kavi adlı çiftliğinde zor şartlar altında Halep keçisi ırkını yaşatmak ve sayılarını arttırmak istediklerini söyleyen Hacı Mahmut Demir, üretmek isteyenlere de Halep keçisi temin ediyor. Kalep keçisi ırkının Antalya'da olmadığını ve çok talep gördüğünü belirten Demir, "Antalya bölgesinde olmadığını düşündük ve temin ettik. Antalya'da çok talep var. Özellikle süt için almak isteyen arkadaşlar çok. Sütü bol yağlı bir hayvan. Sütünde peynirinde ve yoğurdunda koku yok. Antalya Bölgesinin hava şartları uygun olduğu için bu hayvanları üretmeyi tercih ettik. Günde bir tanesinden 4 ile 6 kilo arasında süt alıyoruz. Bu hayvanlar bizim için çok büyük bir avantaj. İlk doğumu ikiz gerçekleştiriyor, üçüz, dördüz olabiliyor. Üremesi daha kolay" şeklinde konuştu.

"Sütü için alanlar daha çok"

Halep keçisinin süt için daha çok tercih edildiğini hatırlatan Demir, "Sütü için alanlar daha çok. 5-6 yaşlarına kadar iyi bakılırsa 7 yaşına kadar süt verimleri yüksek. Sonrasında adaklık yapılabilir, kurbanlık olarak ya da eti için kesilir. Üretimini yapıyoruz. Bölgede talep çok. Oğlak ve anaç satışımız var" dedi. Keçilerin bakımına özen gösterilmesi gerektiğini ifade eden Demir, "Bu hayvanlar evcil olduğundan yayılım için çok uzak yerlere gidemiyor. O yüzden yılda bir tırnak bakımı gerekiyor. Diğerlerine göre bu hayvanların bakımda daha çok üstünde durmamız gerekiyor. Bakım ne kadar çok güzel olursa daha çok verim alıyoruz" dedi.

Keçilerin bakımı için uzmanlardan destek alıyor

Demir, keçilerin bakımı için uzmanlardan da destek alıyor. Veteriner Hekim Şenol Manis ise Halep keçilerini bakımlarını yaptıklarını belirterek bilgi verdi. Manis, "Tırnak bakımı hayvanın beslenmesinden, kondisyon, kilo artışı,

süt veriminde etkili bir bakımdır. Tırnak bozuk olduğunda arazide yürüyerek güdümü, beslenmesi sıkıntı olur. Ayrıca kilo artışında sorun olur. Normal hayatını sürdüremez. Topallamasıyla, tökezlemesiyle arazide uyum sağlayamaz. Sürekli dışarıda olsa kayalıklarda tırnakları temizlenir. Bu tür kapalı işletmelerde sürekli kapalı kaldığı için tırnakları düzgün uzamıyor. Bu da yürüyüş bozukluklarına neden oluyor" diye belirtti.

Halep Bölgesi'nde ürediği için Halep keçisi olarak bilinmesine karşın Yörük Türk Boylarının da aynı cins keçilerden bulunduğunu ifade eden Veteriner Hekim Manis, Halep keçi ırkının Honamlı olarak bilinen keçi ırkına benzerliğine de değindi. Manis, "Honamlı keçisi de Honamlı Yörüklerinden gelme isimdir. Halep de eski Türk boylarından gelme isimdir. Melezleme yöntemiyle elde edilmiş bir ırktır. Bu ırklarda uzun kulak yapısı, değişik burun ve ağız yapısı ilk göze çarpan uzuvlarıdır Halep Keçisi. Süt verimi iyidir, et bakımından da zayıf gibi görünse de eti sıkıdır" şeklinde konuştu.

Ailenin küçük bireyleri de Halep keçisi sütünden besleniyor. Şifanur ve Menesse Nur da keçileri çok sevdiklerini, süt ve yoğurdunu severek yediklerini söyledi.