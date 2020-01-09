Safa köyünde kar kalınlığı 3 metreye geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Safa köyünde kar kalınlığı 3 metreye geçti - Son Dakika

Safa köyünde kar kalınlığı 3 metreye geçti

7 saat önce

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Safa köyünde, kar kalınlığı 3 metreye geçti.

Safa köyünde kar kalınlığı 3 metreye geçti, System.String[]

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Safa köyünde, kar kalınlığı 3 metreye geçti. Kar tipi nedeniyle çok sayıda ev ve araç kar altında kaldı. Havanın açmasıyla birlikte Özel İdare ekipleri ve köylüler seferber olup kapalı yolları açtılar.


Domaniç Dağı eteklerindeki dağ köyü Safa'da 3 günden beri aralıksız devam eden kar yağışı ve tipi, köyde hayatı felç etti. Özellikle tipi nedeniyle yer yer 3 metreyi geçen kar, köy evlerini çatıya kadar kapatırken araçlar da kar altında kaldı.


Tecrübeli köylüler araçlarına işaret bayrağı takmışlar


Her kış aynı sıkıntıları çeken Safa Köyü sakinleri, kar altında kalan araçlarını bulabilmek ve yol açan makinelerin araçlarına zarar vermesini önlemek için önce araçlarına uzun direklerle çaput bağlıyor. Köylüler önceki yıllarda kar altında kalan araçlarını bulamadıklarını, iş makinelerinin kar açma çalışmasında araçlarına zarar verdiğini, önlem olarak araçlara bayrak taktıklarını ifade ettiler.


Kara teslim olan köyü, esaretten kurtarmak için il ve ilçe özel idare ekipleri araçları ile köylülerde traktör ve küreklerle yolları ve kar altında kalan evleri açmak için seferber oldular.


Köy Muhtarı Seyit Ali Bayram, "Araçlarımız ve evlerimiz kar altında kaldı. En son böyle bir kar 2013 yılında olmuştu. Köyümüz de kar, 1 buçuk metreyi geçmiş durumda. Yer yer 3 metreye kadar olan yerler de var. Evlerden çıkmak bile çok zor. Ahırlara gidilemiyor. Ekipler aralıksız çalışıyor ama hala yolun asfaltını görmüş değiliz" dedi.


İlçe Kaymakamı Poçanoğlu denetime geldi


Domaniç Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu, yanına İlçe Özel İdare Müdürü Ramazan Çelikten'i de alarak Sefa Köyüne gelerek çalışmaları yerinde inceledi. Kaymakam Poçanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şu an bulunduğumuz Safa köyünde kar kalınlığı yer yer 3 metre, ama genel itibariyle 1 metreyi aşmış durumda. Yoğun bir kar yağışının ardından çalışmalarımızı hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Vatandaşlarımızı günlük hayatlarını aksatmayacak şekilde devam ettirmeleri için çalışıyoruz. Buraya geleceklerden talebimiz bu duruma hazırlıklı olmaları, kış lastiği ve zincirleriyle birlikte seyahat etmeleridir" dedi. - KÜTAHYA

Kütahya, Domaniç, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 06:20 Kaynak: İHA
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