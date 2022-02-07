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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti; 16 şüpheliden 8'i tutuklandı - Son Dakika

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti; 16 şüpheliden 8'i tutuklandı

07.02.2022 20:10
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti; 16 şüpheliden 8'i tutuklandı

SUNUCU Ece Erken'in, eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 16 şüpheliden 8'i tutuklandı.

SUNUCU Ece Erken'in, eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 16 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Sunucu Ece Erken'in, eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. 16 şüpheli burada tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Şüphelilerden Kadir Yasak, Ali Yasak, Abdulkadir Kara, Burak Otcuoğlu, Fatih Okan Kodak, Gökhan Karakan, Kerem Öztürk ve Uğur Can Bilge suçları işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesini haklı kılan delillerin bulunması, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçeleriyle tutuklandı.Diğer şüpheliler Ahmet Y., Batuhan A., Buğra H., Gökhan Ataş, İbrahim Ç., İrfan E., Mehmet S.S., Rasim T.K. ise haklarında yurt dışına çıkış yasağı ve kolluk birimine imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.


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Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken, Sulh, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti; 16 şüpheliden 8'i tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti; 16 şüpheliden 8'i tutuklandı - Son Dakika
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