Şafak Sezer: Büyük sürpriz yakında

Azeri bir dostu ile alışveriş turuna çıkan Sezer, muhabirlerin objektiflerine poz verdikten sonra ayaküstü soruları yanıtladı. Hayatının yolunda gittiğini dile getiren başarılı komedyen, yeni bir tiyatro oyunu hazırladığını söyledi. "Büyük sürpriz yakında, tam olarak açıklamayayım ama tek kişilik bir oyun hazırlıyorum, şimdide onun provasından geliyoruz. Güzel bir proje olacak." dedi.

Daha fazla detay vermekten kaçınan Şafak Sezer, gazetecilere kolay gelsin dedikten sonra Azeri dostu ile alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.& ;



