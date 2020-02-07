Şafak Sezer: Büyük sürpriz yakında - Son Dakika
Son Dakika Magazin Şafak Sezer: Büyük sürpriz yakında - Son Dakika Magazin

Şafak Sezer: Büyük sürpriz yakında

12 dakika önce

Ünlü komedyen Şafak Sezer, önceki gün İstinyePark'da objektiflere yansıdı

Şafak Sezer: Büyük sürpriz yakında, System.String[]

Azeri bir dostu ile alışveriş turuna çıkan Sezer, muhabirlerin objektiflerine poz verdikten sonra ayaküstü soruları yanıtladı. Hayatının yolunda gittiğini dile getiren başarılı komedyen, yeni bir tiyatro oyunu hazırladığını söyledi. "Büyük sürpriz yakında, tam olarak açıklamayayım ama tek kişilik bir oyun hazırlıyorum, şimdide onun provasından geliyoruz. Güzel bir proje olacak." dedi.

Daha fazla detay vermekten kaçınan Şafak Sezer, gazetecilere kolay gelsin dedikten sonra Azeri dostu ile alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.& ;

Şafak Sezer, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:41 
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