Saffet Akyüz: 'Eğitim eksikliği bahis soruşturmasına neden oldu'

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD) Başkanı Saffet Akyüz, "Bahis soruşturması" kapsamında çok sayıda futbolcunun adının geçmesini eğitim eksikliğine bağladı.

Saffet Akyüz, çok sayıda futbolcunun ceza aldığı "Bahis soruşturması" hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türk futbolunun zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Akyüz, "Dilerim bu süreç tamamlanır, futbol eski heyecanına kavuşur. Aramızda mutlaka hata yapan insanlar vardır ama buradan nasıl çıkacağımızla ilgili de bir akıl ortaya koymamız gerekiyor." dedi.

Futbolculara belli konularda eğitim verilmesi gerektiğini vurgulayan Akyüz, "Bu süreçle ilgili bizim söyleyeceğimiz çok şey var ama medyanın bize destek olmaması üzücü. Bu sürecin buraya gelmesine sebep olan alttaki nedenler araştırılmadı. Dört yıldır dernek başkanlığı yapıyorum. Bu süreçte Türkiye Futbol Federasyonuna, 'Futbolcuların hep fiziksel becerilerini geliştiriyoruz ama mental olarak futbola hazırlamıyoruz. Profesyonel bilinçlendirme yapmamız gerek.' dedik. Buna rağmen bize bu konuyla ilgili olarak destek verilmedi. Eğer eğitmeye o gün başlasaydık bugün bu olaya bulaşmış futbolcular bilinçlenmiş olacaktı ve bu kadar kirli bir futbol ortaya çıkmayacaktı. Dilerim bundan sonraki süreçte de dernek, federasyonumuz, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı beraber hareket ederiz. Atatürk'ün istediği zeki, çevik ve ahlaklı sporcuyu oluşturacak bir aklı futbolun içindeki herkesin ortaya koymasını, etkisi olan insanların buraya müdahil olmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bize başvuran herkese yardım etmeye çalışıyoruz"

TPFD Başkanı Akyüz, kendilerine başvuran futbolculara hukuki yardım sunduklarını belirtti.

Yakın zamanda tutuklu olan futbolcuları ziyarete gideceklerini aktaran Akyüz, "Hakemlerden sonra olay futbolculara geçti. Avukatımızla derneğimize başvuranların itiraz sürecini takip ettik. Sürekli futbolculara yönelik ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bize başvuran herkese yardım etmeye çalışıyoruz ama arka planda yaşananları göremediğimiz pek çok olay var. Oyuncuların bize bildirdikleriyle cevap vermek zorunda kaldık. Bizim yapabileceğimiz buydu. Bundan sonraki süreçte de tutuklu olan bazı sporcuları ziyaret edeceğiz. Onların sorunlarının giderilmesi için destek olmak istiyoruz." diye konuştu.

-"Türk futbolunda bir akıl tutulması var"

Saffet Akyüz, son yıllarda futbolculara verilen yüksek bonservis ve yıllık ücretleri eleştirdi.

"Türk futbolunda bir akıl tutulması var." diyen Akyüz şunları kaydetti:

"Sosyal medyada taraftar baskısıyla bütün kulüp başkanları ve yöneticiler, sonu düşünülmeyen bir parayı harcıyor. Sonuçta geriye dönüp baktığımızda 25 yılda Avrupa'da UEFA Kupası şampiyonu olmuş sadece Galatasaray var. Ondan sonra bir başarı yok. Bu parayı harcarken daha büyük başarılar getirecek bir akıl ortaya konması gerekiyordu. Maalesef sistemin içindeki tüm birimler taraftarın gönlünü hoş etmek için para harcıyor, pahalı ve zamanı geçmiş oyuncu transfer ediyorlar. Bundan vazgeçmediği sürece ortaya Avrupa'da bir başarı çıkacağını sanmıyorum."