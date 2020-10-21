Safranbolu Belediyesi'nden kısa kısa - Son Dakika

Safranbolu Belediyesi, seralarda yetiştirdiği 10 bin menekşeyi kentin çeşitli yerlerinde bulunan, park ve yeşil alanların düzenlenmesinde kullanacak.

Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, tüketen değil üreten bir Safranbolu olmak için tarım alanını genişleteceklerini kaydetti.

Tarımsal faaliyetlerin önemine vurgu yapan Başkan Köse, seralarda üretilen 10 bin adet mor, sarı ve bordo renkteki menekşelerin ilçenin çeşitli yerlerine dikileceğini, ilçenin renkleneceğini kaydetti.

Belediye, ilçe genelinde kapsamlı bir temizlik başlattı

Safranbolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler mahalle, cadde ve sokakları yıkayarak temizliyor.

Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, ayrıca kendi mahallesinde, sokağında ve kapı önünde temizlik yapan vatandaşlara "Ayın Mahallesi" plaketi verileceğini söyledi.

Başkan Köse, her alanda halkın sağlığını ve huzurunu gözetmek gibi bir sorumluluklarının olduğunu belirterek. şunları kaydetti:

"Günlük temizlik çalışmalarımız, ilçe sınırları içerisinde bulunan sokaklarda aralıksız devam ediyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla birçok etkinliğimize vatandaşlarımızı da dahil etmeye özen gösteriyoruz. Hedefimiz tüm şehre temizlik bilincinin yayılması ve bunun halkımızla işbirliği içinde yapılmasını sağlamaktır."