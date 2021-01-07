Safranbolu Belediyesinden kısa kısa - Son Dakika

Safranbolu Belediyesinden kısa kısa

07.01.2021 16:41
Safranbolu Belediyesinden kısa kısa, System.String[]

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Köse, mesajında, kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda, her şartta görevleri peşinde koşan, gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet veren değerli basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Bilginin her geçen gün katlanarak çoğaldığı ve teknolojinin takip edilmesi zor bir hızda geliştiği günümüz dünyasında, medyanın hayati bir önem taşıdığını belirten Köse, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Görsel ve yazılı medyanın yanında sosyal medya olarak nitelenen anlık haberleşme ve bilgi paylaşım ağlarının etkinliğinin günden güne arttığı günümüzde, gazetecilerimizin üzerine düşen sorumluluk her zamankinden daha fazladır. Milletimizin gözü, kulağı ve dili olan, vatandaşlarımızın haber alma ve bilgi edinme ihtiyacının doğru biçimde karşılanmasına vesile olmuş gazetecilerimiz, şüphesiz ülkemizin demokratikleşme sürecine büyük katkı sunmaktadırlar. Başta Karabük ve Safranbolu'da görev yapan basın mensuplarımız olmak üzere tüm gazetecilerimize başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, her zaman ve her fırsatta milletinin ve bayrağının yanında yer alan çalışan gazetecilerimizi tebrik ediyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum."

Başkan Köse'den esnaf ziyareti

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 2020'nin son haftası başladığı esnaf ziyaretlerine devam etti.

Ziyaretler kapsamında Kıranköy, Köyiçi ve Esentepe bölgesinde ticaret yapan esnafı ziyaret eden Başkan Köse, esnafın yeni yılını kutlayarak belediye tarafından hazırlanan yeni yıl çantasını ve 2021 yılı takvimini hediye etti.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Safranbolu, Elif Köse, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Safranbolu Belediyesinden kısa kısa - Son Dakika


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