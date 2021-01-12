Safranbolu Belediyesinden sera çalışmaları - Son Dakika

Safranbolu Belediye Başkanlığı, 18 dönümlük arazi üzerinde bulunan 8 adet sereda çiçek ekimine başlandığını duyurdu.

Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, tüketen değil üreten belediye sloganı ile yola çıktıklarını söyledi.

Bu manada yaz aylarında sokaklara dikilecek çiçekleri kendilerinin ürettiğini aktaran Köse, "Bakım ve onarımlarını gerçekleştirdiğimiz seralarımıza bugün ilk tohumu ektik. Sera dışında kalan arazilerde yetiştireceğimiz lavanta ve çavuş üzümü için de toprağı hazır hale getirdik. Kendi kendine yeten ülkeler arasında yer alabilmek için tarımın yaygınlaştırılması gerektiğini düşünüyorum. Safranbolu özelinde tarımsal alanda faaliyetlerimizi artırmaya çalışıyoruz. Yerel yönetimlerin halkı teşvik ederek, tarıma yönlendirecek çalışmalar yapmasını da önemsiyorum." diye konuştu.