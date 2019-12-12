Safranbolu'da "Gelecek Okuyan Çocuklarla Şekillenecek" projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Safranbolu'da 'Gelecek Okuyan Çocuklarla Şekillenecek' projesi - Son Dakika

Safranbolu'da "Gelecek Okuyan Çocuklarla Şekillenecek" projesi

6 saat önce

Safranbolu Kaymakamlığı ve Safranbolu İlçe Halk Kütüphanesi tarafından "Gelecek Okuyan Çocuklarla Şekillenecek" projesi hayata geçirildi.

Safranbolu'da

Safranbolu Kaymakamlığı ve Safranbolu İlçe Halk Kütüphanesi tarafından "Gelecek Okuyan Çocuklarla Şekillenecek" projesi hayata geçirildi.


Safranbolu İlçe Halk Kütüphanesinde gerçekleştirilen proje etkinliğine Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer'in yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Kütüphane Müdürü Buket Akbulut ve ilkokul öğrencileri katıldı.


Safranbolu Halk Kütüphanesi Müdürlüğünde görevli uzman öğretmen Serpil Erdoğan koordinatörlüğündeki "Gelecek Okuyan Çocuklarla Şekillenecek" projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte Zatiağar İlkokulu öğrencilerine sırası ile film gösterimi yapıldı ve okuma etkinliği yaptırıldı.


Ürkmezer, ülkenin geleceği olan çocuklara eğitim ve hayata hazırlık anlamında gerçekleştirdikleri projelere yenisini daha eklediklerini söyledi.


Çocuklara katkı sağlayacak projeleri hayata geçireceklerini ifade eden Ürkmezer, "Bu gün gerçekleştirdiğimiz projemiz ile ilçemizdeki tüm ilkokul öğrencilerine daha erken yaşlarda kendini tanıyarak, keşfetmeyi, empati kurmayı, okuma alışkanlığı kazandırmayı ve en önemlisi de hayata hazırlamayı amaçlıyoruz. Tabii ki hedef kitlemiz ilkokul düzeyindeki öğrenciler olduğundan projemizi onların dikkatlerini çekecek şekilde eğlendirerek gerçekleştiriyoruz. Bizler de her zaman olduğu gibi geleceğimiz olan çocuklarımıza katkı sağlayacak projeleri gerçekleştirmeye ve desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.


Etkinlik sonunda öğrencilerle bir süre sohbet eden Kaymakam Ürkmezer, öğrencilere TÜBİTAK kitapları dağıttı. - KARABÜK

Fatih Ürkmezer, Safranbolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:37 Kaynak: İHA
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