SAFRANBOLU'DA OTEL VE KONAKLARIN DOLULUK ORANI YÜZDE 90'A ULAŞTI - Son Dakika

KARABÜK'ün, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, Osmanlı'dan kalan mimarisi ile ünlü Safranbolu ilçesi, Ramazan Bayramı tatilini geçirmek isteyenlerin tercihi oldu. Otel, han ve konakların doluluk oranı, yüzde 90'ı geçti.

'UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihi Safranbolu ilçesi, Ramazan Bayramı tatilinde turistlerin gözde mekanı oldu. Osmanlı mimarisini, şehir hayatını ve kültürünü bugüne kadar aktaran han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüler ile açık hava müzesini andıran ilçede yaklaşık 5 bin yatak kapasitesi bulunan otel, han ve konakların doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı. Ramazan Bayramı tatili boyunca Safranbolu'yu binlerce günübirlik tatilcinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder, "Bayramda ciddi bir yoğunluk bekliyoruz. Yüzde 90'ın üstünde rezervasyonumuz var. Yüzde 100'e ulaşacağına inanıyoruz. Pandemide özlediğimiz bir yoğunluk. Önceleri bayramda iğne atsanız yere düşmezdi Safranbolu'da. Bu bayramda o eski özlediğimiz günlere döneceğiz. O hacimde iş yapacağız. Bu bayram gerçekten coşkuyla o eski günlerimize dönmüş olacağız." dedi.