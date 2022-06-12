Aydın 'da dün saat 14.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 3 saat süren kuvvetli sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Tıkanan rögarlar taştı, sel suları nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Sağanağın vurduğu Aydın'da hasar tespitine başlandı - Son Dakika

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