Sağanak yağış Marmaris'te hayatı felç etti (2)

SEL SULARI ÇEKİLDİ, TEMİZLİK BAŞLADI

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gece etkili olan sağanak, hayatı felç etti. Sağanak yağış nedeniyle dereler taşarken, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Cadde ve sokaklarla Kapalı Çarşı göle döndü, elektrik hatlarında kesintiler yaşandı. Marmaris Belediyesi ekipleri, yağmurun dinmesinin ardından kentte temizlik çalışması başlattı. Atıklarla tıkanan rögar kapakları açıldı, tıkanan giderler temizlenerek suların tahliyesi sağlandı. İtfaiye ve temizlik ekipleri, gece göle dönen ve çamurla kaplanan Atatürk ve Kordon Caddesi, Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı'nda su püskürterek temizlik gerçekleştirdi. Atatürk Caddesi'nden Uzunyalı mevkiine kadar uzanan 7 kilometrelik mavi bayraklı halk plajlarında derelerden gelen ve denizden karaya vuran çoğunluğu plastik atıklar da temizlendi. 60 temizlik görevlisi, plajlarda 2 saat boyunca 13 traktör römorku çöp topladı. Toplanan çöpler, imha edilmek üzere Muğla Büyükşehir Katı Atık Tesisi'ne götürüldü. Esnaf ise su baskını yaşanan iş yerlerinde gece boyunca çalıştı. Suları tahliye eden esnaf, işleri bittiğinde sabah kepenk kapatarak evlerine gitti. Saat 05.30 ile 08.30 arası yapılan temizlik çalışmaları ile sağanağın zararı giderilmeye çalışıldı. Sağanak etkisiyle dağ eteklerinden dereler aracılığıyla denize dökülen çamurlu su ise Marmaris Körfezi ve Yat Limanı koyunu kahverengiye bürüdü. Yat Limanı Azmak Deresi'nde demirli 3 ile 4,5 metre uzunluğundaki 11 balıkçı teknesi, yağmur suyu alarak battı. Balıkçılar, gün doğumuyla birlikte teknelerinin başına gelerek su tahliyesi yaptı. Batan teknelerin çıkarılması için vinç çağrıldı. Marmaris-Muğla karayolu 4'üncü kilometresi, Marmaris- İçmeler 6'ncı ve İçmeler-Turunç Karayolu 3'üncü kilometresinde ise karayoluna toprak ve kaya parçaları düştü. Ekiplerin çalışmasıyla ulaşımda sıkıntı yaratan olumsuzluklar giderildi. Belediye ekipleri, ev ve iş yerlerini su basan vatandaşları tespit etmek için çalışma başlattı.

SON 5 YILIN REKORU

Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, 2014 Kasım ayından bugüne kadar son 5 yılda en yüksek yağışın görüldüğünü belirterek, "Marmaris'te son 24 saat içinde metrekareye, 185 kilogram yağmur suyu düştü. Saat 01.30- 05.00 arası metrekareye 100 kilogram düştü" dedi.

Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS(Muğla),