Sağanak yağmura aldırmadılar! Minik yürekler saygı duruşuna geçerek İstiklal Marşı okudu - Son Dakika

Sağanak yağmura aldırmadılar! Minik yürekler saygı duruşuna geçerek İstiklal Marşı okudu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde okul bahçesinde sağanak yağmura yakalanan 2 ilkokul öğrencisi, şiddetli yağmura aldırmadan saygı duruşuna geçerek İstiklal Marşı'nı okudu. Bir vatandaş o anları kaydetti. İzleyenler duygularına hakim olamadı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Ulugazi İlkokulu öğrencileri, İstiklal Marşı'nın çalmasıyla okul bahçesinde saygı duruşuna geçti. Sağanak yağmur ve soğuğa rağmen İstiklal Marşı'nı okuyan öğrencilerin görüntüsü, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. YÜREKLERİ ISITAN GÖRÜNTÜ İstiklal Marşı'nı okuyan çocuklar daha sonra koşarak okula girerken sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. Aynı zamanda görüntülerde, okulun önünde yürüyen bir vatandaşın da saygı duruşuna geçtiği ve İstiklal Marşı'nı okuduğu görülüyor.

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