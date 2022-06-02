Sağlamlıkta Nokia 3310'a rakip: Galaxy XCover6 Pro'nun özellikleri belli oldu! - Son Dakika
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Sağlamlıkta Nokia 3310'a rakip: Galaxy XCover6 Pro'nun özellikleri belli oldu!

02.06.2022 18:38
Sağlamlıkta Nokia 3310'a rakip: Galaxy XCover6 Pro'nun özellikleri belli oldu!

Sağlamlığıyla Nokia 3310'u aratmayacak Galaxy XCover6 Pro modelinin tasarımı ve teknik özellikleri ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Samsung, akıllı telefon pazarındaki ürün çeşitliliğini artırmaya hazırlanıyor. Şirket, bir süre önce Galaxy M13 modelini tanıtırken, çok yakında sağlamlığıyla dikkat çeken Galaxy XCover6 Pro'yu vitrine çıkaracak. Son olarak cihazın tasarımı ve teknik özellikleri belli oldu.

Galaxy XCover6 Pro neler sunacak? Özellikleri ve tasarımı

Sektörde sızıntılarıyla ön plana çıkan Onleaks, Galaxy XCover6 Pro'nun tasarımını ve teknik özelliklerini sızdırdı. Daha önce Bluetooth SIG sertifikası da alan cihazla ilgili bilinmeyen çok az detay kaldı.

Sağlamlıkta <a class='keyword-sd' href='/nokia-3310/' title='Nokia 3310'>Nokia 3310</a>'a rakip: Galaxy XCover6 Pro'nun özellikleri belli oldu!

Galaxy XCover6 Pro, sağlamlığı odak alması nedeniyle modern bir görünümle gelmeyecek. Burada düşük ekran gövde oranı ve daha çok giriş segment modellerde kullanılan damla çentik karşımıza çıkacak. Aynı zamanda 169 x 80 x 10 mm ölçülerinde ve 235 gram ağırlığında olacak.

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Akıllı telefonda sert plastik çerçeve ve elden kaymasını önlemek için tırtıklı ve dikey çizgili bir arka panel yer alacak. Bunun dışında arkada çift kamera ve alt kısımda 3.5mm kulaklık girişinin yanı sıra işlevi henüz bilinmeyen kırmızı renkli büyük bir düğme mevcut. Son olarak USB-C ile gelecek.

Cihazda 6,6 inç FHD+ çözünürlüklü 60 Hz tazeleme hızı sunan bir TFT panel karşımıza çıkıyor. Öte yandan 5G destekli Snapdragon 778G işlemcisinden güç alıyor. Yonga seti, 6 nm mimariye sahip. Ayrıca bir adet 2.4 GHz ARM Cortex-A78 (Kryo 670), üç adet 2.2 GHz ARM Cortex-A78 (Kryo 670) ve dört 1.9 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Adreno 642L grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Sağlamlıkta Nokia 3310'a rakip: Galaxy XCover6 Pro'nun özellikleri belli oldu!

Önde 13 Megapiksellik selfie, arkada ise 50 Megapiksel ana ve 8 ya da 12 Megapiksel ultra geniş açılı sensör yer alacak. 6 GB RAM ve 128 GB depolamayla satışa çıkacak akıllı telefon, 4.050 mAh'lik bir pille gelecek. Son olarak kutudan çıkar çıkmaz Android 12 tabanlı One UI arayüzünü çalıştıracak.

Galaxy XCover6 Pro'nun tanıtım tarihi henüz belli değil. Ancak son dönemde artan sızıntıları ele alırsak, birkaç ay içinde tanıtılacağını söyleyebiliriz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Akıllı telefonun tasarımını ve özelliklerini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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