Sağlık Bakan Yardımcısı Eldemir'den Osmaneli'ye Ziyaret

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir Osmaneli 'de bir dizi ziyaretlerde bulundu.Eldemir'in ziyaretine; Bilecik AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık, AK Parti Osmaneli İlçe Başkanı Kamil Can Yılmaz , Belediye Başkan adayı Mustafa Kürek , İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Serkan Kadir Keskin , Destek Hizmetler Başkanı Dr. Ferhat Damkacı eşlik etti.Sağlık Bakan yardımcısı Halil Eldemir ve beraberindekiler ilk ziyaretleri Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz 'a oldu. Kaymakam Yavuz ile makamında bir süre sohbet eden Bakan yardımcısı Eldemir daha sonra Osmaneli halkı ve AK Parti teşkilatı ile bir çay bahçesinde bir araya geldi. Çay bahçesinde bir teşekkür konuşması yapan AK Parti Osmaneli İlçe Başkanı Kamil Can Yılmaz "Yalan ve dolanla siyaset yapanlarla, bu ülkenin menfaatini, çıkarlarını gözetenlerin ayrımını yapan milletimiz, geçmişten günümüze haklının hakkını vermiştir. Biz bu seçimlere sadece belediye başkanı değil, sadece belediye meclis üyelerini değil, il genel meclis üyelerini değil, memleketimizin bekasını, istikbalini garanti altına almış olacağız" dedi.Daha sonra konuşan Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir "Osmaneli, Cumhurbaşkanımız Tayip Erdoğan'ın 17 yıl önce bu millete, bu memlekete hizmet adına çıktığı yolda hiçbir zaman kendisini yalnız bırakmadı. Her seçimde Osmaneli desteğini artırarak hep sürdürdü. Çok vefalı bir yol arkadaşlığı yaptı. Bugün Osmaneli dünden daha iyiyse, şundan emin olun Osmaneli yarın bugünden daha iyi olacak. Çünkü önümüzde bizlere hizmet etme sevdalısı bir cumhurbaşkanı liderlik ediyor. Ümit ediyorum ki önümüzdeki günlerde de Osmaneli kendisine en iyi hizmet edecek kadroları seçecek. Osmaneli'nin büyümesi için, istikrarın sürmesi için ve Cumhurbaşkanımızın Osmaneli'nden gelecek güzel haberle mutluluğu için hep birlikte bu seçimlere gereğini yapacağınıza inanıyorum" dedi.Daha sonra Sağlık Bakan yardımcısı Halil Eldemir ve beraberindekiler esnaf ziyareti yaptı, esnaf ziyaretin ardından Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesinde yetkililerden bilgi aldı ve yatan hastaları ziyaret etti.Son olarak Bakan yardımcısı Eldemir Toplum Sağlık Merkezi, Aile Sağlık merkezi ve 112 merkezi inşaatlarında incelemelerde bulundu. İnşaat hakkında yetkililerden bilgi alan sağlık Bakan Yardımcısı Eldemir Osmaneli'den ayrıldı. - BİLECİK