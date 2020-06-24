Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bilim Kurulu'nda Kurban Bayramı'nda bir kısıtlılık olması gibi bir... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bilim Kurulu'nda Kurban Bayramı'nda bir kısıtlılık olması gibi bir...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bilim Kurulu'nda Kurban Bayramı'nda bir kısıtlılık olması gibi bir durum gündeme gelmedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bilim Kurulu'nda Kurban Bayramı'nda bir kısıtlılık olması gibi bir durum gündeme gelmedi. Kurban Bayramı'nda kısıtlama olup olmayacağını şimdiden söylemem zor. Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi bir kısıtlama olmayacağını düşünüyorum. Önemli olan önümüzdeki haftalarda pandeminin seyrini görmemiz olacak. Belirleyici olan bu olacak"

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ANKARA(İHA)- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamadan satır başları şöyle:

"Öngöremediğimiz vaka sayısındaki artış, tedbirlerin uygulanmadığı yönünde olmalı."

"Vaka sayılarının binin üzerinde olduğunu görüyoruz, vefat sayılarının eskiye göre düşük olduğunu görüyoruz, hastane yükünün az olduğunu da görüyoruz, önümüzdeki dönemde benzer şekilde yeni bir kısıtlamayı Bilim Kurulunda gündeme almadık. Bu döneme 'Kontrollü Sosyal Hayat' demiştik. Bu hayatın tedbirlerle devamını önemsiyoruz. Bu dönemde virüsle karşılaşmamızın yolu; maske, mesafe ve el temizliği."

"Kan gruplarıyla ilgili yurt dışında iki çalışma oldu. Orada da daha çok A grubunun daha riskli, 0 grubunun daha az riskli olduğu gözlemlendi. Bunu daha geniş bir çalışmayla desteklemek gerekiyor. Biz de ülke olarak bu konudaki verilerimizi yayın safhasına getirmek üzere topladık. Önümüzdeki 1-2 hafta içinde yayınlanması için hazır olur."

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Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 09:11 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 'Bilim Kurulu'nda Kurban Bayramı'nda bir kısıtlılık olması gibi bir... - Son Dakika

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