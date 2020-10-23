Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bursa'da soruları yanıtladı: (1) - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bursa'da soruları yanıtladı: (1)

23.10.2020 21:39
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bursa'da soruları yanıtladı: (1), System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Biz grip aşılarını daha da artırmak için yoğun bir gayret içindeyiz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Biz grip aşılarını daha da artırmak için yoğun bir gayret içindeyiz. Şu an için bu sayının 2,4 milyona çıktığını söyleyebilirim, geçen yıla göre. Bunu 3 milyon hatta 3 milyonun üzerine çıkarma noktasında yoğun bir gayret ve çaba içinde olduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum." dedi.

Bakan Koca, Bursa Şehir Hastanesinde düzenlediği basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Grip aşısıyla ilgili bir algoritma oluşturuldu mu? Kimlere grip aşısı yapılabilecek?" sorusu üzerine Koca, bu durumun son günlerde çok konuşulduğunu söyledi.

Koca, grip aşısının bir yıl önceden sipariş edildiğini anlatarak şunları kaydetti:

"Yani 2021 yılının aşısını şimdiden sipariş etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bu yıl olan aşının siparişi de geçen yıllara dayanır. Her yıl ortalama aldığımız aşı 1 milyon 350 bin dozdu. Dünyada grip aşısının arzı toplamda yüzde 20 oranında arttı. Pandemiyle birlikte grip aşısının önemi daha da artmış oldu. Özellikle bu dönemde grip aşısının herkese yapılabilmesi gerektiği kanaati giderek yaygınlık kazanıyor. Böyle bir durum söz konusu değil, olamaz. Dolayısıyla biz bu yıl için 1 milyon 350 bin grip aşısını tedarik etmiş olduk ve ilk 400 binini de eczanelerimize depolar üzerinden verdik. Önümüzdeki zannediyorum 2 veya 3 hafta içinde devamını da bu şekilde eczanelere göndermiş olacağız, depolar üzerinden. Ayrıca bunun dışında biz grip aşılarını daha da artırmak için yoğun bir gayret içindeyiz. Şu an için bu sayının 2,4 milyona çıktığını söyleyebilirim, geçen yıla göre. Bunu 3 milyon hatta 3 milyonun üzerine çıkarma noktasında yoğun bir gayret ve çaba içinde olduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. Yani geçen yıla göre en az iki kat artmış olacak, hatta daha fazlası."

"Grip aşısını kademeli olarak vermek gerekiyor"

Dünyada arzının çok olmadığı ama talebinin fazla olduğu bir dönemde grip aşısını özellikle riskli olan kişilere yapılması gerektiğini vurgulayan Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani riski en yoğun olan kişiden başlayarak bu grip aşısını kademeli olarak vermek gerekiyor. Bununla ilgili de Bilim Kurulumuz bir çalışma yaptı. Kimlere öncelikli yapılması gerektiğini belirlemiş oldu. Özellikle riskli gebelere, 26 haftadan sonra olan gebelere artı doğumdan sonra ilk iki hafta içinde olanlara. Bunun dışında 65 yaş üzerinde bir kronik hastalığı olanlara. 5 yaş altı kronik hastalığı olan çocuklara. 5 yaş ile 65 yaş arası 2 kronik rahatsızlığı olan kişilere ve özellikle riskli olan sağlık çalışanlarımıza. Ayrıca organ nakli olan kişilere olmak üzere ilk planda bunun dağıtımını hedefleyerek planladık. Peyderpey gelen aşıyı da bu çerçevede dağıtmış olacağız. Yani vatandaşımız e-nabız üzerinden bugün riskli olmadığını görüp 'Ben yaptırmayacak mıyım?' diye düşünmemeli. Bunu çünkü peyderpey bu dediğim çerçevede, Bilim Kurulunun da hazırladığı bu çerçevede dağıtıyor olmuş olacağız. Sağlık çalışanlarımıza ise eczane üzerinden değil, halk sağlığı üzerinden yapılıyor olacak. Sanırım kasımın ilk haftası veya ilk 10 günü içinde sağlık çalışanlarımıza, riskli olanlara da yapmış olacağız."

Koca, aşıyla ilgili bu kademelendirmeyi daha da genişletmeyi düşündüklerini anlatarak, "Dolayısıyla bu anlamda telaşlanmayalım. Bu kademelendirme doğrultusunda aşının gelişiyle birlikte bu dediğim çerçevede yaygın bir şekilde uygulamasının yapılacağını özellikle söylemek istiyorum. Bugünden riskli görülmeyen kişilerin daha sonra kademelendirmeyle birlikte riskli kişi olabileceklerini de ifade etmek istiyorum. Özellikle bu anlamda şu an bir sorunun olmadığını ve geçen yıla göre en az iki kat oranında aşının tedarik ediliyor olduğunu, bunu 3 milyon hatta daha fazlasına çıkarmak istediğimizi de söylemek istiyorum." diye konuştu.

Kovid-19 enfeksiyonuyla birlikte influenza olduğunda risk taşıyabilecek kişileri daha önemli görerek bir planlama yapıldığını dile getiren Koca, "Bu çerçevede de zaten uygulama yapılmış olacak. Vatandaş şundan emin olsun. Dijital altyapı boyutuyla çok güçlü bir altyapımız var. Bu altyapıyla biz dünyada benzeri çok az görülen çünkü sağlık sisteminin, geri ödeme kurumlarının yüzde 100'e yakın içinde vatandaşlarımız olduğu için bilgi işlem altyapımız herkesi kapsayacak. Özel sektöre giden vatandaşlarımız dahil olmak üzere bütün bilgilerin yer aldığı bir altyapıya sahibiz. Bu altyapı üzerinden bu dağılımı, risk durumunu her geçen gün genişleterek kademeli şekilde planlıyor olacağız. Bu anlamda endişe etmeyelim." ifadelerini kullandı.

"Yerli aşımız için 16 aşı çalışması devam ediyor"

Fahrettin Koca, Çin ve Almanya'da yürütülen Kovid-19 aşılarıyla ilgili soru üzerine de iki şirketin faz 3 aşı çalışmalarının sürdüğünü belirterek, kasım ayı sonunda konuyla ilgili bir bilgilendirme olacağını söyledi.

Aşıların bağışıklık durumunun seyrini görmeyi istediklerini dile getiren Koca, şunları aktardı:

"Biz özellikle faz 3 çalışmasına izin verirken, daha çok aşıların ülkeden ülkeye bölgesel farklılıklar gösterebileceğini, vatandaşımız üzerinde bu geliştirilen aşıların etkisini görerek, erken dönemde bir aksiyon alma hedefiyle izin vermiştik. Bu çerçevede sanırım kasım sonrası belli olmuş olur. Aralıkta beklentimiz, yapılan çalışmalar doğrultusunda bu bağışıklık düzeyinin geliştiğine kanaat getirirsek aralık ayında bu aşılardan birisini büyük ihtimalle, Türkiye'de yan etkisi az olan aşıyı uygulamayı düşünüyoruz ve bağlantılarımızı bu çerçevede yapıyoruz. Muhtemelen aralıkta 5 milyon gibi bir aşılamayı yapabiliriz. Eğer kasım sonunda bizim bu anlamda beklentimiz doğrultusunda sonuç alınabilirse, devamlı ocak ve şubat için de devam etmiş olur aynı şekilde. Bizim yerli aşımız için de bildiğiniz gibi 13'tü şu an 16 aşı çalışması devam ediyor."

Bu aşı çalışmalarının sadece bir tip değil yan etkisi azaltılmış aşılar olmak üzere birden çok tipte olduğunu vurgulayan Koca, gelecek hafta sonunda inaktif bir aşının çalışmalarının biteceği bilgisini vererek, seçilmiş kişilere 5 günlük karantina uygulayarak aşılama yapılacağını belirtti.

Koca, "Aralık, ocak, şubat döneminde belki yurt dışından uygun gördüğümüz, güvenli bulduğumuz aşıyı vatandaşımız için uygulayabiliriz. Devamında kendi yerli aşımızın, hem de birden fazla aşımızın devreye girebileceğini şimdiden söylemek istiyorum." ifadesini kullandı.

(Sürecek)

Fahrettin Koca, Grip Aşısı, Bursa, Grip, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bursa'da soruları yanıtladı: (1) - Son Dakika

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