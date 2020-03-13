Sağlık Bakanı Koca: "Dün akşam sonuçlanan test üzücü bir öngörüyü doğruladı. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca: 'Dün akşam sonuçlanan test üzücü bir öngörüyü doğruladı. - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "Dün akşam sonuçlanan test üzücü bir öngörüyü doğruladı.

18 dakika önce

Sağlık Bakanı Koca: "Dün akşam sonuçlanan test üzücü bir öngörüyü doğruladı.

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "Dün akşam sonuçlanan test üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın tanı konur konulmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz." - ANKARA

fahrettin koca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 08:37 Kaynak: İHA
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